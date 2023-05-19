曾任郭富城形象顾问 香港名造型师陈尸家中

（香港讯）香港知名造型师张学润（Nel Nel）5月18日惊传噩耗，终年59岁。他曾是郭富城、陈小春、陈慧娴等大咖明星的形象顾问。

据报道，最早发现张学润陈尸家中的是女星罗霖。她与张学润交清深厚，当初她还是空姐的时候，经张学润介绍参加亚姐选美进而踏入演艺圈。近年两人在深圳工作，也是邻居，前一晚还一起吃饭，张学润并无异样。

不料，罗霖18日联络不上张学润，黄昏时去敲他的家门未得回应，于是报警求助。消防员到场破门而入，才发现张学润已气绝身亡。

张学润是香港足球名将张子岱的儿子。除了是众明星的形象顾问，他也曾演出港剧《溏心风暴3》及多部电影。

张学润好友肥妈证实他的死讯。（互联网）

他的好友肥妈（Maria Cordero）悲痛证实他的死讯，心疼张学润有困难却不找她帮忙。肥妈也说，张学润因为工作频频被赖帐，财务陷入困境，因此转而到大陆开直播赚钱。

生活遇到困难，可拨以下热线求助：

■妇女行动及研究协会（AWARE）1800-777-5555（妇女援助专线，周一至周五，早上10时至傍晚6时）

■新加坡援人协会：1800-221-4444

■关怀辅导中心：1800-353-5800

■心理卫生学院：6389-2222

■新加坡心理卫生协会：1800-283-7019

■圆缘助线（华语）：67410078