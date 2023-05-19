吴慷仁狂接戏“燃烧小宇宙” 柯佳嬿希望公私能分明

作品一部接一部，吴慷仁自认刻意在“燃烧小宇宙”？（想知道怎么回事，请点击视频。）

日前冲上Netflix全球非英语影集排行亚军的《模仿犯》，改编自日本推理文学女王宫部美幸的同名小说，情节讲述1990年代的台湾发生连续杀人命案，检察官郭晓其（吴慷仁饰）面对凶手的挑衅及媒体的乱象，赌上人生找出凶手的犯罪证据。

主演吴慷仁、柯佳嬿、庹宗华及夏腾宏日前接受zaobao.sg专访，谈及各自与角色之间的差异。有别于郭晓其轻重缓急的处事态度，吴慷仁坦言私下的性格较为心急。

吴慷仁认为他与角色郭晓其最大的不同之处是处事态度。（Netflix提供）

点开维基百科网页，吴慷仁一大串的作品列表不难让人联想到网民给他取的绰号“劳模”。如此密集地在角色与角色之间投入、抽离是否有什么诀窍？吴慷仁回答：“没有什么诀窍，其实就是前制时间足够，我也有点刻意在燃烧小宇宙。我今年40岁，希望在这十年可以密集地去接受不一样的类型和表演。我一直蛮羡慕早期的香港明星，他们产量很大，会不断磨练出出技术，会有自己独到的魅力。我也很叛逆的想要去尝试自己的演员人生，去走出自己的道路。”

吴慷仁和柯佳嬿在《模仿犯》中是“前任”关系，虽然已经分手，两人却依旧对对方抱有好感。（Netflix提供）

《模仿犯》中饰演吴慷仁前任的柯佳嬿，性格上也与角色背道而驰。剧中，临床心理师胡允慧和检察官郭晓其会边吃火锅边看案件的照片。私下是否也会边吃火锅边聊公事？柯佳嬿笑说：“我希望吃火锅时不要聊公事，回家吃饭就休息，公事是另一回事，尽可能把公事和私生活分开来，取得平衡。”

庹宗华在剧中饰演资深刑警林尚勇。（Netflix提供）

老戏骨庹宗华饰演年长刑警林尚勇，因女儿被拐走，让原本等待退休的他生活全乱了套。戏外庹宗华坦言和角色有共鸣，曾在工作与家庭间面临难题。“演员这个职业并不是在固定的地方来工作的，想要寻求稳定的感觉，但工作很难达到。生活上难免有过和家人因为分隔太久，互动之间可能比较弱，但现实生活中我还是很努力做一个好的父亲。”

想知道演员们最觊觎现场其他三人中谁的角色？赶紧点击视频！

《模仿犯》（Copycat Killer）可在Netflix观看