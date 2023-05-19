触犯售票条例 张学友演唱会换票活动喊停

网上出现张学友演唱会门票换取活动，主办单位发出呼吁提醒公众提防后，活动方星期五（5月19日）在官方IG发声明回应，除撤下相关换票海报，还呼吁粉丝选择官方指定的票务商为唯一购票渠道。

TMGM在官方IG发声明，表示已应张学友演唱会主办方要求，下架换取门票活动信息。（取自TMGM官方IG）

“歌神”张学友将于7月14、15、16、21、22、23、28、29、30日，三个周末在新加坡室内体育馆举行“张学友60+巡回演唱会”，7万2000张门票开票不久就被秒杀。

就在很多粉丝申诉买不到票时，网上出现张学友演唱会门票换取活动的海报。换票活动由一家叫做TMGM（Trademax Global Limited）的公司主办。

根据海报上的资料，澳大利亚和新西兰以外的TMGM客户，在TMGM投入3万美元（约4万零468新元）资金，就能换取两张7月22日或23日的张学友演唱会Cat 1门票（每张价值388新元），投入1万5000美元（约2万零235新元），能换取两张23日Cat 3门票（每张价值288新元），先到先得，送完为止。

这张海报在微博上流传，演唱会主办单位飞凡娱乐星期三（5月17日）在脸书表示，飞凡娱乐和张学友并未授权这个活动，怀疑是诈骗，并呼吁公众不要参加。

本报查询获知，TMGM是一家澳大利亚投资交易经纪公司，在新西兰设有分公司，曾赞助澳洲网球公开赛和周杰伦在澳洲的演唱会。

飞凡娱乐副总监许善君19日接受《联合早报》采访时说，事件已交由律师处理，并强调这类未经授权的促销活动触犯了售票条例，也触犯了艺人的肖像权。

同日，本报发现TMGM海报上的微博账号已将海报删除，并在官方IG发声明，称公司“致力于为交易者提供所需，同时在市场之外增加更多的附加价值。近期我司提供了部分演唱会相关门票服务，是响应部分交易者同时是粉丝的真实需求”。TMGM表示应演唱会主办方的要求，已即刻下架相关信息，并呼吁交易者／粉丝选择演唱会官方售票商为唯一购票渠道。

TMGM未在声明中提及是张学友演唱会，但标签了飞凡娱乐，明显是在指之前的门票换取活动。针对这个声明，飞凡娱乐不予置评，表示事件已交由律师处理。

张学友演唱会门票一票难求，许多人在网上高价转售，也出现不少黄牛票。在Carousell转售平台，有人以2000元转售两张Cat 1门票。主办单位呼吁公众勿从非官方售票处或向他人购买门票以免受骗。

至于张学友演唱会会否再加场，飞凡娱乐说还在探讨中。



