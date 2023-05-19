陈展鹏重回“男一” 惨挨吴岱融巴掌

“视帝”陈展鹏、黄智雯、汤洛雯、刘佩玥、吴岱融主演的TVB新剧《隐门》即将在5月29日晚上8时30分登场。

此剧的故事由90年代一宗金铺劫案件开始，讲述一代贼王的罪孽影响着下一代的故事。述说在一次金行劫案中，年仅10岁的庄子乔（陈展鹏饰）和8岁的叶敏敏（黄智雯饰）各自目睹父亲持枪行劫，年纪轻轻便历尽生离死别。30年后，两位“贼王之后”决心展开新生活，二人以为从此摆脱童年梦魇，岂料贼王叶啸天（吴岱融饰）重出江湖，四出打劫……

尽管故事普通，但剧集预告出街后，不少网民敲碗对近年来减产，又被传遭冷藏的陈展鹏相当期待。

确实，近年来，陈展鹏不但作品少，且地位大降，尤其去年播映的《童时爱上你》竟然沦为“男二”，而月前播映的《隐形战队》也如此，只在剧中客串几集，而在刚播完到《法言人》中，陈展鹏扮演德士司机包头包尾露脸，无不叫粉丝对他感到惋惜。

引颈长盼，终于等到陈展鹏重回“男一”后的首部剧集《隐门》登场，粉丝自然高兴不已。

吴岱融：打到手都痛

曾经在《巨轮II》演活“鹫哥”一角，演技“奸到出汁”深入民心的吴岱融，这次再作冯妇，饰演一代贼王叶啸天，除了要应付大量动作场面，更要化身“巴掌王”见人就掴，兼且全部真打。

早前，吴岱融接受港媒访问时表示，拍摄《隐门》甚花气力，得经常掌掴人，他笑着说：“有一场戏我要掴展鹏十几巴，打完他之后我自己都手痛！我都很久没打人了，我要展鹏看着我呀，哈！”

提及自己饰演的角色，吴岱融笑言衰到极致，“我个角色好恐怖，要钱不要女儿。是我从影以来最衰、最变态的角色，反派到极致。”

《隐门》，周一至五晚上8时30分，翡翠台（星和娱乐838频道／新电信电视511频道）播出，也可通过TVBAnywhere+应用观看。