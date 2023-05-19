福布斯亚洲30岁以下精英 本地女歌手Shye上榜

本地独立女歌手Shye上榜“福布斯亚洲30岁以下精英”。

福布斯（Forbes）发布2023年“亚洲30岁以下精英榜（30 Under 30 Asia）”，我国共有42名代表入榜，成为亚洲300位30岁以下精英群体的一员，其中包括本地独立女歌手Shye。

根据福布斯网站，“福布斯亚洲30岁以下精英”涵盖来自10个不同领域包括艺术（艺术和生活方式、食品和饮料）、娱乐及体育、金融及创投、广告营销及传媒、零售及电商、企业科技、工业制造及能源、医疗保健及科学、社会冲击以及消费科技等的300位亚洲精英。

榜单的入选标准是由记者、编辑及专家评委从超过4000名候选人中选出提名，再由福布斯亚洲团队和独立的专家评审团根据各种因素评估，每类别的提名者，会由该类别的四名评委选出最后30名入选者。

被认为是“奇才”

在娱乐及体育组别中，Shye是本地唯一一位也是最年轻入榜的女歌手，原名Trinity Shye-Anne Brown的Shye，今年20岁，她年仅17岁就独立完成整张专辑的创作、编曲、制作、混音等，被认为是奇才。

她推出过四张LP和多张EP，最近与本地另一歌手Rangga Jones 合作制作了一张EP，3月她在德克萨斯州奥斯汀举行的 SXSW Tiger Den 音乐节上表演，也曾在BandLab NME 大奖中获得亚洲最佳新人奖。

其他入榜的本地才俊中，包括知名YouTube平台“我们的阿公故事”（Our Grandfather Story，简称OGS）的联合创始人谢文琪（27岁）以及 Matthew Chew和 Ng Kai Yuan，均为29岁等。

《鱿鱼游戏》女星也入榜

去年凭借2022年凭借由影音串流平台Netflix原创影集《鱿鱼游戏》获得第74届创意艺术艾美奖（Creative Arts Emmy Awards）夺得最佳客串女演员，也是艾美奖史上第一位获奖的韩国籍女演员的李瑜美也进入娱乐及体育组别中的30位精英之一。

其他入榜的韩星还包括郑知苏及女团NewJeans，而曾在康城影展中，以《海边升起一座悬崖》获短片金棕榈奖的中国导演陈剑莹和香港歌手MC张天赋登上娱乐及体育组别精英榜，成为香港唯一上榜者。