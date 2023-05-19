娱乐吃瓜：《劲歌金曲》停播 歌神在此诞生 许志安对郑秀文发表厨房宣言

香港TVB长青音乐节目《劲歌金曲》星期天（5月21日）播出最后一集，从此走入历史。节目在1981年10月10日首播，播出了42年，也是自《欢乐今宵》之后，最有代表性的TVB综艺。

TVB近年面对观众流失，大力改革节目，不少长寿节目都被腰斩。本地知名制作人蔡和平主导过的《欢乐今宵》，由TVB 1967年启播后第二天（即11月20日）开始播出，一直至1994年播映第6613次为止，27年内几乎每周播出五或六晚，制作集数之多被列入世界纪录。

后来，《兄弟帮》《今日VIP》《姊妹淘》等播出十年或更久的谈话性综艺也纷纷结束。然而《劲歌金曲》收摊则揭示另一层意义。它是香港最具代表性的纯音乐节目。它的结束显示这一类节目在香港已不被需要。今天，想看中文纯音乐性节目，大概只能放眼中国大陆，观赏《声生不息》《中国好声音》等作品了。

《劲歌金曲》起初专门介绍香港及外地乐坛的流行歌曲及最新动态，慢慢加入观众投选歌曲的颁奖礼。节目受欢迎促成“劲歌金曲”这个词组，经常被使用来形容歌手杰出的作品。

刘德华林忆莲曾主持

谢霆锋当年曾上《劲歌金曲》玩游戏。（视频截图）

90年代，游戏潮流兴起，《劲》趁势邀请歌手参加游戏单元。当年，谢霆锋在接受美国《时代杂志》专访时，曾反映节目现场彩排时间不足批评节目“垃圾”，又说“歌手在跑步机上唱歌”这类游戏形式无聊，引起议论。TVB高层则回应：“电视台为收视率，在音乐节目加插游戏无可厚非”。

在2009年底至2013年初期间，香港音像联盟（HKRIA）就旗下成员唱片公司的音乐作品版权收费问题，和TVB发生争执。环球音乐、索尼、华纳、百代等五大唱片公司旗下歌手包括李克勤、周慧敏、徐小凤、陈奕迅、张学友、郭富城、叶振棠、叶蒨文、锺镇涛、谭咏麟等都被TVB封杀。之后虽然版权风波表面上破冰，但有些唱片公司仍拒绝参与劲歌金曲颁奖典礼，使到一两家唱片公司旗下歌手垄断奖项。这也进一步削弱劲歌金曲颁奖典礼的权威性和代表性。

《劲歌金曲》42年来不断因应市场变化革新内容，主持人更是换过80次。第一位主持人是当年出道即走红，后来以一句“刹那的光辉不等于永恒”扬名的蔡枫华。后来接棒的有刘德华和林忆莲，当时的他们都还在努力奋斗要成为大咖。主持人的行列还包括郑丹瑞、周慧敏、袁咏仪、倪震、古巨基、李克勤、吕方、陈松伶、何韵诗、森美等，年龄最大主持人的纪录则由胡枫保持。

42年的节目不乏名场面，zaobao.sg记者为你精选出下列六个。

失言名句

1985年，已出过多张唱片、多次获得10大金曲奖，风头正劲的蔡枫华，在TVB力捧下主持劲歌金曲颁奖礼。当宣布张国荣获奖时，作为主持人的蔡枫华说：“在这里，我诚心地恭喜张国荣入围了三首歌，但一时的光辉，未必是永恒，我想……”主持搭档卢敏仪听到这里，紧张地变了脸色，连忙打断蔡枫华，转入下一个环节。意气风发的蔡枫华怎么也没想到，没说完的半句话，就此中断了他辉煌的进程。

那年蔡枫华虽红，但红不过歌坛两大至尊——谭咏麟和张国荣。年轻的蔡枫华失礼的发言，经过媒体渲染引来疯狂粉丝的攻击，让TVB不得不雪藏他，且事件效应对蔡枫华的事业和精神都造成了严重的影响。

没想到，2002年又发生了类似的“祸从口出”范例。那届的十大劲歌颁奖礼，萧正楠夺得最受欢迎男新人金奖，麦浚龙在激烈竞争下获得银奖。萧正楠在庆功宴上一句“邪不能胜正”被指影射麦浚龙，只因麦浚龙有个富商爸爸，外传后者雇用职业粉丝并砸钱替儿子造势。萧正楠这句话据说触怒了麦爸爸，接着便传出萧正楠在香港娱乐圈遭到封杀，最后只能转往中国大陆发展，直到六年后才回港拍戏。萧正楠后来受访时承认自己当年口不择言，态度不好，所幸他在戏剧上找到第二个春天。

“歌神”的诞生

“歌神”称号的诞生，就在1992年。那年在许冠杰告别歌坛的晚会上，谭咏麟向一手带起香港粤语流行音乐的他致敬时，尊称他为“乐坛大哥大”“乐坛歌神”。在媒体竞相报道下，许冠杰从此定尊“歌神”。

同一年的十大劲歌金曲颁奖礼，张学友凭《分手总要在雨天》蝉联金曲金奖，商业电台董事总经理俞琤上台颁奖给他时说，他对年轻人的影响力甚至比父母、老师更大，勉励他要成为大家心中的好榜样，并且无愧地成为歌神接班人。这算是歌神张学友的诞生日。

隔年，张学友举办世界巡回演唱会，并以《吻别》唱片走出香港，在各地大卖，风靡一时。从此各地传媒都为如日中天的他冠以“歌神”之名，也让“歌神”成了他的代名词。

厨房宣言

2001年，郑秀文领取最受欢迎女歌星奖后，轮到十年男友许志安从师傅梅艳芳手上接过奖项，首度当选最受欢迎男歌星。接着许志安在台上发表有名的“厨房宣言”：“记得几年前我在她的厨房说过，如果有一天你拿女歌手奖，我拿男歌手奖就好了，她说要下多些心思，相信自己就行了，我想不到今天……好多谢你，也要多谢我自己，因为我很相信这句话——相信自己。”这一席话当年是第一次两人“公开情话”，感动了不少人。

最棒的演唱

1985年，林子祥推出《十分十二吋》，这首歌曲把20首80年代的热门歌曲拼凑在一起，全长约10分钟。歌曲入选“十大劲歌金曲”，林子祥在现场领奖时的表演被称为历来最经典。他除了走一大圈红馆现场，与观众近距离接触，更到不同歌手的座位和各人即兴合唱。那一次，张国荣、罗文、许冠杰、谭咏麟、苏芮都和林子祥合唱了一小段，今天来看此景尤显珍贵，因为张国荣、罗文已经不在人间，苏芮也退出香港歌坛了。

最惨的演唱

2008年，黄宗泽被电视台力捧，演而优则唱，他已兼职歌手身份出席《劲歌金曲》时，被陈奕迅抽中合唱《K歌之王》。尽管他使尽吃奶之力，但唱功明显被“E神”比下。合唱视频疯传，网民毒舌黄宗泽是“被魔鬼吻过的声音”。今天再重提这段，黄宗泽相信仍是心有戚戚焉。