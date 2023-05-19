遭拖欠91万酬劳 宋智孝反为员工讨公道还出钱救济

（首尔讯）宋智孝（Song Ji-hyo）日前与经纪公司UZUROCKS解约并寻求法律途径善后，近日传出她被该公司拖欠9亿韩元（约91万新元）酬劳。尽管受到不公对待，她却不忘替生计大受影响的员工发声讨公道，还掏腰包支援他们。

据韩媒《Dispatch》报道，除了《Running Man》拍摄的酬劳外，宋智孝2022年10月与UZUROCKS签约后至今从未收过任何酬劳。宋智孝说，被拖欠酬劳不至于影响生活，但由于对靠月薪生活的员工来说影响甚大，所以决定提告公司，导致事件曝光。

有指UZUROCKS于2019年成立后进行包括健身和美妆等多方投资但失利，继而在熟人介绍下进军演艺事业，签下宋智孝和池锡辰（Ji Suk-jin）等艺人。据悉，该公司没给经理人等与艺人紧密工作的职员提供公用信用卡，反而要求他们使用个人信用卡付账后再报销。

宋智孝揭发公司经常延迟付款，所以曾借出自己的私人信用卡作经理人工作开支用。被拖欠薪水和报销费用的员工也因为无法偿还信用卡债，陷入财务危机，甚至被银行被追债。

宋智孝揭发UZUROCKS老板每天租保时捷代步却拖欠员工薪金。（互联网）

宋智孝虽然遭拖欠约9亿韩元（约91万新元），但却表示希望公司能先支付拖欠其他员工的薪水和欠款。她也掏腰包救济一些受影响的同事，替他们支付手机及信用卡费用等。

一名受访员工说，他曾急要一笔逾1000万韩元（约1万新元）的手术费，是宋智孝义气替他先缴付，还亲自到医院探病。不少与宋智孝共事的员工也公开了她的好人好事，包括她无私借出信用卡和亲自驾车到拍摄现场，尽量不劳烦经理人等。

池锡辰也曾经济支援被欠薪的员工。（池锡辰IG）

除了宋智孝，池锡辰也有共事的员工被欠薪。他每天都追查经理人和造型师正常收到薪金，也曾出钱帮助员工。受他帮助的员工说，每人每个月200万韩元（约2000新元），五人计算下来已达千万韩元（约1万新元），对艺人来说也是一大笔支出。