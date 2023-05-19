《半泽直树》男星遗书“指定财产继承人” 双亲解剖查死因

（综合讯）曾出演日剧《半泽直树》的47岁歌舞伎演员市川猿之助5月18日被经纪人发现在自家意识不清，送医后性命无虞。但他的母亲当场被确认死亡，父亲昏迷送医后不治，双亲预计在19日进行解剖查明死因。

据报道，市川猿之助在半地下室的卧房衣柜内企图自缢不遂。他的双亲则躺在二楼地板，身上同盖一条被，初步检视没有外伤，但有若干呕吐物。此外，母亲遗体出现尸僵，研判在被发现时已断气两到三小时。

日本警方在19日早上到市川猿之助的家勘验，发现他留有像遗书的纸条，注明写给“M”，内容包括“请原谅我先走一步，对不起”等字句。此外，也有指定财产由亲属以外的关系人士继承的纸条。

据悉，他目前人在医院，不过意识仍模糊，警方将在他恢复精神后询问案情。

香川照之（左）与市川猿之助是堂兄弟。（互联网）

市川猿之助18日被周刊爆出对演员和剧场人员有性骚及霸凌行为，随即传出寻短噩耗。无独有偶，他的堂哥香川照之（56岁）也同样参与《半泽直树》拍摄，饰演反派角色“大和田晓”。香川照之在2022年8月爆出对酒店女公关性骚扰，导致影视事业停摆，只能暂时专注于歌舞伎演出。

两人原定6月同台上演《夫妇爱》，香川照之扮丈夫、市川猿之助演妻子，如今恐生变数。市川猿之助在新片《女王侦讯室THE FINAL》担任要角饰演日本首相，是否如期于6月16日上映，目前不得而知。

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