与温升豪“经历”所有婚恋阶段 隋棠：缘分很难得

台湾演员隋棠和温升豪在2010年合作的《犀利人妻》掀起追剧热潮，两人在剧中的夫妻角色“谢安真”和“温瑞凡”让人记忆犹新。相隔多年，他们在热播中、号称台湾第一部上流家庭斗争剧《亲爱坏蛋》再演老夫老妻。《亲爱》里的他们，纵使有事隐瞒对方，但关系和谐，绝不像《犀利》那么“虐”。

隋棠在电邮访问中，以“暧昧”“恋爱”“热恋”“婚姻”和“离婚”描绘她与老搭档温升豪合作的心情。她告诉《联合早报》：“我们在荧幕里的青春时光就一起拍戏，所以一起经历过暧昧的阶段、谈恋爱的阶段、热恋、婚姻，一直到离婚的阶段。在这么长的时光里，而且是二次元的世界里，跟一个演员经历了一段很长的人生，我觉得是很难得的缘分。再合作真的很安心，因为很了解对方，对方也很了解自己，表演上面可以互信。”

两人默契依旧，隋棠说：“我们的默契依然很好，也不会觉得（再演夫妻）没有新意。合作这么多次，一开始也担心要怎么给观众不一样的感觉，我们蛮努力，希望做出不同，希望能让观众看到。”

《亲爱坏蛋》中，隋棠从平凡家庭的人妻人母，摇身变为上流社会的贵妇。（Viu提供）

隋棠看戏口味不因流行而改变

《亲爱》的内容涵盖贵妇之间的斗争、夫妻婚姻触礁、外遇、校园霸凌、亲子和婆媳问题等。论重口味的程度，《亲爱》是否更胜《犀利》？

隋棠说：“我觉得两部戏探讨的问题完全不一样，所以我觉得蛮难做比较的。”

问起她在《亲爱》有什么重口味戏码，她答复说：“我觉得比较重口味的戏码，好像不在我身上，因为‘韩真真’（剧中角色名）比较像是一个穿针引线的角色，把这个社区里的事件及身边的人的故事串在一起。”

纵观亚洲戏剧圈，题材洒狗血的剧一部接一部，观众的口味似乎更重了。隋棠看戏的口味也更重了吗？她否认说：“不会耶，我自己还是蛮有自己喜欢的戏剧主题，并不会因为现在的流行而改变。”

《亲爱》中，隋棠的独生女遭校园霸凌。戏外的隋棠，是否有关于霸凌的切身之痛，或有身边人遭受霸凌？她说：“我自己没有，但以前念书的时候看过（别人被霸凌）。长大后回想当时，会觉得如果自己当时能说些什么、做些什么，或许能改变那个同学的人生。也体会到那个年纪的自己勇气还是不够的，多希望自己当时能更有勇气帮助对方。”

温升豪：跟隋棠彼此信任



对于再次跟隋棠合作，温升豪在电邮访问中说：“距离《犀利》已经事隔13年，13年前和13年后的我们变化很大，例如结婚生子。这次《亲爱》的情节触及亲子关系，我们两个很容易就有共鸣，也能感同身受。”

他说，跟隋棠彼此信任，“从她生涩到驾轻就熟的演绎过程中，我都参与到了。她也见证我这十几年的改变，我们彼此很信任，这是很难得的。”

温升豪在《亲爱坏蛋》饰演作家。（Viu提供）

跟隋棠的想法相同，温升豪也无法比对《亲爱》和当年的《犀利》。他认为两部剧的题材不同，难以比较，但两部剧的题材都很好。

谈到《亲爱》中让他最有共鸣的情节，温升豪说：“应该是‘阶级’让我比较有共鸣。社会历练多了，觉得人是有分阶级的，也必须分阶级，社会才有办法运作。不过，虽然知道人是有分阶级，但，我们时时刻刻要有恻隐之心，这个社会会更美好。”

本地观众可在viu.com或viu应用观看《亲爱坏蛋》。每周五晚上更新一集。