《末日骑士》荒漠逼真 没戴氧气罩难存活

Netflix韩剧《末日骑士》由金宇彬、宋承宪、李絮和姜有锡主演，是金宇彬抗癌痊愈后复出，首部挑大梁的作品，加上宋承宪难得演反派，以及在《法钱》表现亮眼的姜有锡，演员阵容吸睛。剧情以环境污染和为正义奋斗为主题，也让观众深有共鸣。这部剧5月12日在Netflix上架，仅一天就在电视剧全球排行榜夺下第二名，第一名是英国高人气电视剧《夏洛特女王》。

《末日骑士》改编自同名人气网漫，故事设定在空气严重污染的2071年，人类必须仰赖氧气罩存活，而在沙漠化的韩半岛，仅存的1%人口活在严格的社会阶级制度下，他们被分为三个阶级，一般区、特别区和最高阶级核心区。

每个人身上都有QR码辨别身份和阶级，氧气和物资供给根据阶级分配，不入阶级、处于最底层的难民，生活十分艰难。