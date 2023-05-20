罗嘉良否认癌末 庾澄庆澄清乌龙死讯

（综合讯）5月18日，香港演员罗嘉良针对自己癌症晚期传闻发文辟谣。60岁的他因演出《难兄难弟》《天地豪情》《流金岁月》三获戏王封号，如今将事业转至中国大陆后，就传出他癌末，早已在医院垂危。

罗嘉良在微博发文说：“前几年就有媒体报道说我得了绝症，最近又有新闻讲我癌症晚期，在医院里快要死了！”他承认自己十分低调，希望过简单生活，“但这些无耻的假新闻非要搞到我站出来面对这些荒诞的谣言。”他表示自己十分无言。

他写道：“现在我身体健康，生活幸福、美满，余生还要继续创作更多更好的影视作品！请传媒坚守职业操守，用传播真实、积极有正能量的新闻内容引领大众！请造谣者止于此，否则，我将以法律来保护自己！”

哈林（中）在新节目《骑吧！哈林小队》找好友阿亮（右二）等人环岛骑脚踏车。（互联网）

庾澄庆忙环岛骑车真人秀

另外，近期不少蹭流量的网络影片，刻意用艺人过世为耸动标题，骗读者点阅，甚至还有“永别了庾澄庆！突发心脏病不幸传噩耗”的影片不断疯传。对于这乌龙死讯，哈林经纪人19日也澄清“哈林哥很健康，整个人好好的，才刚结束《骑吧！哈林小队》单车（脚踏车）环岛实境节目真人秀录影工作。”

哈林2014年曾传在台北荣总接受心脏手术，当时经纪人火速发声明感谢各界关心，并表示哈林因胸闷和心悸，“入院做比较精密的心导管检查及治疗，没有在身上植入任何器材”。时隔多年，哈林的“心脏病”再被有心人士做文章，经纪人坦言，早在媒体求证前，就有许多关心哈林的朋友传讯或来电关心。“哈林哥的心脏震颤早已无大碍，乌龙假新闻，真的不想去回应，去举发也无法下架，政府也管不了。”经纪人说，哈林也知道此事，但真不想去做任何回应。