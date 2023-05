告别经典硬汉角色 福伯泪洒康城

(综合讯)由“福伯”Harrison Ford(哈里逊福特)五度也是最后一次主演的《印第安纳琼斯之命运轮盘》(Indiana Jones and the Dial of Destiny),18日晚于康城影展举办盛大首映,影展也颁发等同终身成就奖的“荣誉金棕榈奖”予福伯,他上台时相当感动。

曾是影史最高票房男星的哈里逊福特从影超过半世纪,演过不少让人难忘的经典,最受观众喜爱与最具代表性的角色,莫过于考古学家印第安纳琼斯,从《法柜奇兵》上映至现在,经过了42年,他终于宣告要在6月底上映的《印第安纳琼斯之命运轮盘》后,挥别该系列。这部备受瞩目的大片,18日晚在康城影展上得到类似去年汤姆克鲁斯《捍卫战士:独行侠》的全球首映殊荣,7月就要过81岁生日的福伯,看着全场观众起立鼓掌5分钟,情绪激动到眼泛泪光,影展主办单位颁给他荣誉金棕榈奖,向他辉煌的演艺事业致敬。

超过40年以来,哈里逊福特一直是印第安纳琼斯这角色的最佳代言人,就算监制George Lucas(乔治卢卡斯)曾经推出描述其年轻时代的影集,观众心目中认定的印第安纳琼斯仍是哈里逊福特。在影片放映前,影展高层一起向他献上荣誉金棕榈奖,现场放映他过去从影的精华片段,包括《证人》《绝命追杀令》、“星际大战”系列、《上班女郎》《银翼杀手》等片,他忍不住说道:“大家一直传人在将逝之前,过往的回忆会像跑马灯一样在眼前浮现,我刚刚看到了我的人生过程在眼前飘过,是我很大部分的人生,虽然不是全部的人生,我的人生因为有我可爱的妻子才能如此,她支持者我的热情和梦想,我对此非常感激,我也爱你们,谢谢你们,你们给了我人生的需要和意义,我很感激。”台下观众也跟着他一起感动。

哈里逊福特(右)带着妻子一同出席《印》康城影展首映。(法新社)

《印第安纳琼斯之命运轮盘》描述福伯饰演的印第安纳琼斯已决定退休,却被迫再度展开冒险,还上天下海展开各种惊险动作戏,他说人生中看过不少奇景,甚至中枪九次,但一辈子都在寻觅“这件宝物”。最后一次演出的福伯除了展现好身手证明宝刀未老,还在片中运用回春特效,展现绝佳的逆龄效果。

当晚,巩俐和丈夫Jean-Michel Jarre(让-米歇尔·雅尔)、龚俊、钟楚曦、女主Phoebe Waller-Bridge(菲比沃勒布里奇)、Mads Mikkelsen(马德斯米克尔森)、超模卡莉克劳斯(Karlie Kloss)等亮相《印第安纳琼斯之命运轮盘》首映红毯。