告别经典硬汉角色 福伯泪洒康城

（综合讯）由“福伯”Harrison Ford（哈里逊福特）五度也是最后一次主演的《印第安纳琼斯之命运轮盘》（Indiana Jones and the Dial of Destiny），18日晚于康城影展举办盛大首映，影展也颁发等同终身成就奖的“荣誉金棕榈奖”予福伯，他上台时相当感动。

曾是影史最高票房男星的哈里逊福特从影超过半世纪，演过不少让人难忘的经典，最受观众喜爱与最具代表性的角色，莫过于考古学家印第安纳琼斯，从《法柜奇兵》上映至现在，经过了42年，他终于宣告要在6月底上映的《印第安纳琼斯之命运轮盘》后，挥别该系列。这部备受瞩目的大片，18日晚在康城影展上得到类似去年汤姆克鲁斯《捍卫战士：独行侠》的全球首映殊荣，7月就要过81岁生日的福伯，看着全场观众起立鼓掌5分钟，情绪激动到眼泛泪光，影展主办单位颁给他荣誉金棕榈奖，向他辉煌的演艺事业致敬。

超过40年以来，哈里逊福特一直是印第安纳琼斯这角色的最佳代言人，就算监制George Lucas（乔治卢卡斯）曾经推出描述其年轻时代的影集，观众心目中认定的印第安纳琼斯仍是哈里逊福特。在影片放映前，影展高层一起向他献上荣誉金棕榈奖，现场放映他过去从影的精华片段，包括《证人》《绝命追杀令》、“星际大战”系列、《上班女郎》《银翼杀手》等片，他忍不住说道：“大家一直传人在将逝之前，过往的回忆会像跑马灯一样在眼前浮现，我刚刚看到了我的人生过程在眼前飘过，是我很大部分的人生，虽然不是全部的人生，我的人生因为有我可爱的妻子才能如此，她支持者我的热情和梦想，我对此非常感激，我也爱你们，谢谢你们，你们给了我人生的需要和意义，我很感激。”台下观众也跟着他一起感动。

哈里逊福特（右）带着妻子一同出席《印》康城影展首映。（法新社）

《印第安纳琼斯之命运轮盘》描述福伯饰演的印第安纳琼斯已决定退休，却被迫再度展开冒险，还上天下海展开各种惊险动作戏，他说人生中看过不少奇景，甚至中枪九次，但一辈子都在寻觅“这件宝物”。最后一次演出的福伯除了展现好身手证明宝刀未老，还在片中运用回春特效，展现绝佳的逆龄效果。

当晚，巩俐和丈夫Jean-Michel Jarre（让-米歇尔·雅尔）、龚俊、钟楚曦、女主Phoebe Waller-Bridge（菲比沃勒布里奇）、Mads Mikkelsen（马德斯米克尔森）、超模卡莉克劳斯（Karlie Kloss）等亮相《印第安纳琼斯之命运轮盘》首映红毯。