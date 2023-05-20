暗黑电话 The Black Phone

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

根据作家Joe Hill的畅销短篇小说集“20th Century Ghosts”中的同名短篇小说改编。讲述1978年，美国科罗拉多州小镇少年芬尼（Mason Thames饰）被“掳童犯”杀人魔（Ethan Hawke饰）绑架。被囚禁在地下室的芬尼发现墙上有一部古董电话，尽管电话线已断，但他每晚总能接到遭“掳童犯”杀害的受害者来电，他们仿佛要帮他。与此同时，芬尼的妹妹也梦到相关的异象，指引她寻找哥哥。

缤纷万千在昇菘33

8频道 晚上9.00

本地综艺节目。活力无限、青春洋溢的新传媒女团4567各有所长，4人将携手合力呈献精彩演出。另外，在《中国新歌声2》中崭露头角，那英口中的铁肺歌手黄韵琴会在现场为大家带来最新发行的单曲。当然少不了轻松有趣的游戏环节和百倍抽奖活动。

《童话·世界 》张孝全（左）经历17年的跨度演出，从菜鸟律师转变成世故老练的专业律师。（互联网）

童话·世界 Fantasy. World

卫视电影台（星和Ch866）晚上10.00

主演：李康生、江宜蓉、张孝全。讲述补习名师诱骗女生，以爱的童话故事为饵，将补习班当成自己后宫。律师张正煦认得成为性侵疑犯的补习名师就是他初入行时的客户，当年负责为其洗脱性侵罪名，求胜心切，但过后开始背负愧疚感。两人如今狭路又相逢，张正煦能否弥补过错，把惯犯大野狼绳之以法？