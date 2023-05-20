飙车老大对战两超级英雄

（本地讯）第911期《优1周》在周五（19日）出街，本期的封面人物是和《优1周》一样“诞生”于22年前的《玩命关头》系列的55岁元老级成员Vin Diesel（范迪塞尔），以及新成员Jason Momoa（杰森莫玛）和Brie Larson（布丽拉尔森）。已在本地热映中的第10集《玩命关头X》（Fast X Fast & Furious 10），彻底考验男主角兼制片范迪塞尔的毅力和耐力，因为他必须在两位漫画超级英雄“水行侠”和“惊奇队长”的挑衅和协助下，完成保护家人的艰巨任务！



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本周送礼：5对桐瑶“邓丽君我只在乎你”2023年演唱会门票（每张门票价值$108）。扫码回答一道简单问题，并在5月24日（星期三）晚上11点59分前提呈，就有机会赢取。