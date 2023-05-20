吴亦凡近况曝：脸肿身瘦被两专人照顾

吴亦凡2021年因涉嫌强奸案被刑事拘留、批淮逮捕，随即被全网封杀，演艺事业停滞，于2022年11月一审后被判刑13年，刑满后将驱逐出境遣返加拿大。

吴亦凡曾经是圈中顶流，锒铛入狱也不乏大众关注。近日，有网民在网上分享吴亦凡在狱中情况，称朋友曾在北京朝阳看守所拘留，与吴亦凡同一个监室，透露其现在是里面的“二班”，即有判刑很久的罪犯做班长，管理其他罪犯，二班则是次于班长的小管理员。

生活方面，另有网民自称3月刚由朝阳看守所释放，同吴亦凡关在同一层楼，但不同房。他透露：“（吴亦凡）在里面过得挺好的，有两个人照顾他的生活起居，他脸浮肿，但是身子看起来很瘦，我叫他名字他还给我打了招呼。”不过该网民说里面不允许交流：“我喊他一声就被管教批评了。”除此之外，他还指吴亦凡在狱中依然坚持音乐创作，为狱友写词：“他给我朋友写了一首词，明年我朋友出来就可以问世了。”

对于这名网民的爆料，不少人都好奇真假，为了证明自己没讲骗话，该网民更发长文解释，并晒出被拘留的纪录，同时在评论区回复网民提问。不少人都好奇为何吴亦凡有专人照顾，该网民耐心解答：“第一他是外籍，属于特殊人员；第二他是明星公众人物，带有一定影响力的，所以在允许的情况下会特殊照顾。”

据悉，吴亦凡现在暂时收押在看守所，因二审尚未进行，所以没有正式入狱。