赴韩发展解约返新陷抑郁 黄晶玲两年足不出户

本地女歌手、演员黄晶玲（FerlynG），日前在社媒分享如何处理情绪问题，引起关注。

昨日本报记者就此事联络上黄晶玲，一番追问下她揭露自己曾患上抑郁症，幸运的是现在已经完全恢复健康，所以希望通过自己的经历，为目前正在经历痛苦的公众给予精神支持。

黄晶玲日前获邀国家福利理事会分享如何处理情绪问题，自揭曾经患上抑郁症。

黄晶玲透露，自己的情绪问题在韩国发展时就开始积累，加上长时间没能发泄，最终导致抑郁。“在韩国的时候，每天都过着忙碌的生活，我没有时间去消化我的情绪，我甚至没时间去想我是不是健康的。”

黄晶玲回忆刚从韩国回来的那段日子，感觉自己失去人生的方向，甚至在接下来的两年时间都不敢出门。黄晶玲过去在韩国以女团SKARF出道，团队还算小有名气，加上团队里只有她一头金发，辨识度很高。“刚回来的两年我很怕，怕和人见面、怕出去，我什么都怕！我需要钱，我需要去工作，但是又怕工作时被人认出来，我不知道要怎么和人解释。”。

与韩经纪公司打官司

黄晶玲自认过去自尊心很强，非常在意别人的看法，不想让人觉得她是在韩国发展失败才选择回到新加坡。“我放弃了一切去韩国追求梦想，我的梦想也达成了，我出道了、出了两张专辑、在音乐节目上表演… …如果这时候跟他们说我要放弃，我真的不敢。那段时间还蛮辛苦的，不知不觉就（得了）抑郁症。”那段时间黄晶玲选择躲在家，就连家人她也不肯透露太多，“我爸爸妈妈还以为我会回韩国，但其实我已经决定离开了”。她表示，自己甚至没告诉家人自己因为提前与韩国经纪公司解约在打官司。

戏约不断《密宅》表现获认可

日前黄晶玲刚刚杀青一部新剧《从零开始》，这也是她首次在新传媒剧集中出演女一。

对此，黄晶玲十分感恩地表示，今年对她来说非常幸运，直言今年是她当演员以来接到最多戏的一年，开心表示：“这（演员）应该会是我最后一份工作！”

分享自身经历 盼鼓励正经历痛苦公众

说到如何说服自己正视别人的看法，黄晶玲表示：“我觉得我是成长了，我愿意和别人说话、寻求心理医生的帮助。其实这些‘东西’都是小儿科，过了一段日子大家就不会管了，主要是那段时候我还年轻，太在意别人的看法。”

所以当国家福利理事会找上黄晶玲，她非常爽快答应帮忙，她说：“我很乐意，希望可以用自己的经历来鼓励需要‘踏出那一步’的朋友，虽然不简单，但是只要愿意踏出去，人生就会开始变好。”