康城影展成换装舞台 范冰冰“上天下海”百变炸开

（康城讯）范冰冰2018年闹出逃漏税风波，5年来事业陷入低潮，但时尚功力依然高强，从入围金莓奖到奥斯卡红毯到“猪哥亮”发型，始终话题不断。她最近到了法国参加康城影展，时尚大解放，从站上开幕式红毯的一套“猛虎下山”花样礼服，就高调吸睛，华丽变装秀让人目不暇给，一换6套造型，如同“上天下海”，法力无边。

康城影展正进行得如火如荼，范冰冰连日赶行程，在活动之间勤换礼服，每次出场都让人目不转睛，不愧是女神。

范冰冰首亮相祭出中国风，好友设计师卜柯文为她保留6年的华丽战袍，以山林竹青为背景，猛虎嗅翠为灵感，呈现野性与自然融合之美，穿在她身上多了一股霸气。

范冰冰各套造型，风格多变。（取自康城影展官网、范冰冰instagram）

紧接着的开幕式酒会，她换上黑底大黄花贴身晚装，立刻变成妩媚风情。

她出席珠宝品牌活动，以白色单肩长裙现身，乍看像是把美好身材都藏在了随手抓来的床单之中，造型有弹有赞。

她出席致敬女性电影人的晚宴时，上半身透视配以闪石构成的图案，还有巨型头饰，感觉性感又高贵。

她马不停蹄地跑趴，一套特别设计订制的礼服最亮眼，肉胎装打造裸体的视觉效果，仅以钻石花叶遮胸，配上鱼尾长裙、贝壳形状头饰，宛如海洋仙子，被网民调侃说像蚌壳精。

范冰冰的其他造型还有金色昆虫翅膀小礼服、波浪卷低胸装，都让人留下深刻印象。