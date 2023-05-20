王晶《一舞倾城》大洒盐花 观众边骂边看

（香港讯）由王晶担任制作人，陈法蓉、姚子羚、唐文龙、杨明及蔡洁等主演的香港TVB剧集《一舞倾城》近日启播，短短3集大洒盐花抢收视，尺度非常大胆，包括床戏、性侵、施暴等，话题不断，回响不小。

第一集剧情讲恶爷霸王硬上弓，蔡洁身上的黑丝被扯烂，第二集又有陈星妤险遭淫贱继父强奸；刚播完的第三集，则有大律师与蔡洁床上缠绵兼鸳鸯戏水，看到观众哗声连连。

剧集除了在香港播出之外，于中国大陆也同步上线，受到不少当地剧迷关注。据港媒报道，大陆网民对该剧有赞有弹，当中“赞”的比例略高于“弹”。

早在剧集筹备之际，就被指是台剧《华灯初上》的港版，剧情以八九十年代尖东夜总会一众舞小姐为主角，红牌舞女之间既有勾心斗角，也有情义两存，借她们刻划香港纸醉金迷、豪客一掷千金的夜生活面貌。

不过有网民认为，剧情比《华》其实更真实与残酷：“哪有《华》那么多客客气气非常绅士的客人，真的只是来喝喝酒聊聊天，现实更多是像《一舞倾城》里一样，舞厅龙蛇混杂，猥琐暴力的客人一大堆，舞小姐们只能如履薄冰。”

王晶作为制作人，利用“膻色腥”制造出话题，在网上引起“洗版式”讨论，观众边骂边看，非常热闹。《一》还融入警匪、卧底、打斗等经典港剧元素，加上很多年代经典金曲，包括主题曲与片尾曲，勾起剧迷的香港情怀。

王晶多年来捧红不少“晶女郎”，这次剧中的几位女星也被大赞漂亮，尤其是陈法蓉，近年多在大陆发展，难得回巢拍剧，令剧迷倍感期待。她一头利落短发加上红唇，造型相当霸气，演技也备受好评。姚子羚、蔡洁近年也通过剧集圈粉无数。2021年落选港姐陈星妤虽演技被诟病，不过样貌就获肯定。至于剧中与陈法蓉对立的庄锶敏，网友就笑言她非常符合角色，喜欢看她“翻白眼”。

另一方面，网民认为妆发造型以及各个场景过于现代，与80年代不符，且滤镜饱和度太高，导致画面色彩太艳丽，同时个个女星白到反光，少了些高级感，反而略显粗制滥造，还令人看得疲累。此外，剧情中，演出学生角色的陈星妤被朋友甚至是妈妈劝做舞女，被网民直呼“毁三观”。