为争取公平报酬 奥斯卡影后参加示威被捕　

（纽约讯）75岁的奥斯卡影后苏珊萨兰登（Susan Sarandon），15日参加纽约市“公平报酬”示威活动（One Fair Wage），遭到纽约警方逮捕。她是该组织的领头人，一直致力于争取改善餐馆员工的薪资条件，避免雇主依性别、种族而歧视员工，然而她在游行中因为涉嫌妨碍他人，被警方带回。

Sarandon在1996年以《死刑》（Dead Man Walking）夺得奥斯卡最佳女主角奖，现在虽然已经76岁，仍积极参与社会活动。她因为参与争取公平报酬的示威，被警方以妨碍行人交通为由，跟其他七人一起遭到逮捕。她在当天稍晚就获得释放，但之后仍将被要求出庭。

纽约警方在声明中指出，他们多次要求抗议者移到其他地方，但因为劝告未收效，因此将八个抗议者逮捕。虽然因为情节不重，依照法律规定，警方并未公开八人姓名，但Sarandon名气较高，被捕时也有其他人目睹，消息因而传开。

Sarandon在示威活动中，强调想改善餐馆员工的薪资条件：“他们非常非常重要，需要得到有尊严的对待，这不只是因为他们从事辛苦的劳动工作，还因为他们必须沟通、理解、保持耐心。”

不只是餐馆员工，“公平报酬”活动也为其他所有薪资常被替换成小费的工作发声。