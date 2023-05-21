1981年，爱尔兰。开篇的画风，远景是蓝天绿地，不远处传来呼唤女生的名字“凱特！凯特！”的童声，前面一片茅草丛之下竟隐约藏着一个小女生的……是悬疑惊悚？是人伦悲剧？在没预知影片题材的情况下，我猜她待会儿会站起来，碎步赶回家。我猜对了，也猜知她是一个没有存在感的女生，不经意地让茅草覆盖自己，只为不被天下人滋扰的须臾独处。

静若处子

“The Quiet Girl”，直译《安静的女孩》，中国大陆译《夏日细语》。拮据邋遢的家里有五姐妹，惟独9岁的凯特遭遇“中童综合征”，从家中到学校都遭排挤，语言能力堪虞（可能有阅读障碍），依然频繁尿床挨骂，酗酒的老爸带着（疑似）小三也不避她。夏至，妈妈的第六胎临盆在即，忙不过来，要送一个孩子到远亲家去寄住，她是“自然人选”。

她自卑、安静，话不多说，一开口总是轻声细语。被爸爸开车跑远路送到寄养家庭时，她下车的姿势和神态一派淑女，其实是怯生生的。迎接她的“临时养母”艾琳低眉一瞥她那还算干净的娃娃裙底，是穿着拖鞋的脏兮兮的小腿――家里没心思照料她的仪容。

可貌似被遗弃（她之前甚至偷听到爸妈细语：“人家爱留她多久就留多久。”）的夏天，却为她开启了拥抱世界的一扇门。

秘密

“The Quiet Girl”，台译《夏日悄悄话》。秘密非得说出口时，或得是悄悄话。

爸爸把人送到，开车绝尘而去，忘了卸下她的行李箱。艾琳让她住进一间干净的空房，一柜子的男童衣裤，让她从权换穿了一阵子。

凯特住进去的第一晚，心思缜密的艾琳在房里跟她谈心，问起很多家里的事，像在打探人家的秘密，其实是要借此更了解她。她们聊起秘密，只是艾琳不说那一柜男童装的秘密；只有床头壁纸上的火车图样，在暗示些什么。直到有一天，艾琳和老公西恩带她到镇上去出席朋友的丧礼，西恩提醒艾琳给她买几条裙子，让她去瞻仰遗容，感知生死，又有意无意地让邻居带她出去散步，就看（盼？）人家会不会悄悄说溜了嘴。

梳头与汲井

“The Quiet Girl”，港译《恬静之夏》。

凯特有一头瀑布般的金发。刚到不久，艾琳帮她对镜理容梳头，呢喃数数“一梳、二梳……二十三梳、二十四梳……四十三梳、四十四梳……”梳成温婉灵动、节奏舒缓有致的蒙太奇，带着观众贴身体验艾琳在接下来的日子手把手教她做家务、切洋葱，牵着她的小手到井边汲水……她学会的不只是生活技能，找回自我价值；更借着感受艾琳的手指顺着她的发隙温柔地滑动，激活了她心中对于人际关系的情感，让她学会感受触摸，感知被爱，往后也学会了爱人。

这段来回穿梭及压缩时间（梳头数数象征时光流逝），既叙事也“叙心”的蒙太奇，以“……九十九梳、一百梳”做结；下一个画面，艾琳一早翻开床上的被单，凯特（从此）没再尿床。

那一口井，是生命之泉，但也可能是死亡之泉。艾琳第一次带凯特去汲水时，绿树遮荫的那口井，有个特写镜头，井水表面一片灰濛濛，但凯持用勺子舀起的水，是晴空和绿树的倒影。凯特和艾琳（以及西恩）给对方带来了互相疗愈的机遇，所以后来两人再回去汲井时，不论是井水和勺子里的水的倒影，都绿意昂然。可夏日将尽，凯特将被送回去前，独自去汲井，这时井水一片阴沉……

动“成”脱兔

凯特沉默，仿佛喜怒不形于色；但她那善感、澎湃的内心世界，只有在艾琳和西恩面前，才得到彰显。西恩早前对她冷淡，也因为他不善沟通，但总在不经意中流露出关照。当一老一少终成莫逆，西恩赠给凯特“长腿小姑娘”的外号，日复一日鼓励她练习冲刺，纾解身心。镜头一次次贴近晨光披肩的凯特奔跑的半身，发丝飘逸，她笑成一朵向阳的生命――如是西恩说：“奔跑的女孩，多么独立自信。”

有剧情简介说此片“不着痕迹地展现爱尔兰的历史和风情”，有人诠释为如同爱尔兰面对英国和欧陆的态度，独立低调，但又坚韧不屈，为民族自决夺回话语权。虽觉这个诠释有点牵强（爱尔兰民族在历史上没那么低调），但可能是我不了解爱尔兰人的心，有待真正懂得的人给我开释。

“The Quiet Girl”是来临欧盟电影节的参展片。请上网参阅：euff.com.sg。