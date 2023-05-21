食尚玩家疯狂总部 - 泰国篇（首播）

8频道 晚上10.30

台湾主持人带观众到泰国从南玩到北，从曼谷玩到清迈，食衣住行让人目不转睛。从饭店的无边际泳池，到有着四五十年历史的菜色，还有绝对不能错过的泰国河鲜料理，隐身钓虾场的烤乳猪专卖店等等。最后一定要参加当地一年一度的水灯节，现场气氛浪漫到有人当众想结婚。

宫合

8频道 深夜12.00

李昇基和沈恩敬主演的韩国爱情喜剧电影。讲述朝鲜时代最厉害的算命师徐道允通过勘算生辰八字为松禾翁主挑选驸马，以找到能改变朝鲜命运的姻缘的故事。

禁运品 Contraband

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上7.10

走私高手克里斯（Mark Wahlberg饰）金盆洗手后与妻子凯特（Kate Beckinsale饰）和两个儿子过着隐世生活。因凯特的弟弟安迪搞砸毒品交易，凶残毒贩布里格斯（Giovanni Ribisi饰）威胁要让他们付出惨痛代价。为帮安迪还债，克里斯重出江湖，召集老搭档艾比尼（Ben Foster饰）和雷默（Lukas Haas饰）前往巴拿马偷运假钞。面对计划生变，黑白两道紧逼，克里斯最终能否顺利过关呢？

我吃了那男孩一整年的早餐

卫视电影台（星和Ch866）晚上7.30

高二生的项微心（李沐饰）视吃为人生最重要也是最疗愈的事。她第一次跟学长陶宥全（周兴哲饰）相遇是在学校的福利社，当时微心少了5块钱，买不了最爱的菠萝面包，宥全代她补钱，让她深感欠了对方人情。隔天，她在学校泳池边看见一场分手戏码，竟是宥全想和劈腿女友分手却分不掉，微心灵机一动，将校花闺蜜方琦然（何思静饰）当借口，让宥全分手成功。她自认见义勇为，也还了人情。