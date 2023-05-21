王菲与李嫣现身巴黎 母女同框像姐妹

（综合讯）王菲与前夫李亚鹏的女儿李嫣这些年到瑞士留学，日前母女俩相约在巴黎碰面，母女同框的照片罕见曝光。除了神韵和气质相似，两人的侧面更彷彿一个模子刻出来的，53岁王菲被网友猛夸神颜不老，与李嫣更像姐妹。

合照中两人坐在塞纳河畔，照片的氛围电影感十足，也有如杂志封面一般，非常时尚。网民纷纷留言：“母女的下颚线比我的人生规划还清晰”、“说是姐妹我也信”、“连表情都神同步，母女就是母女啊”。

据悉，这是王菲4月份去法国与李嫣相聚时拍的照片，当时李嫣曾经分享游玩的照片，不过没有晒出母亲王菲的身影。