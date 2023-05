周华健星期六(5月20日)晚在新加坡室内体育馆开唱,邀请他的本地音乐人好友黄韵仁和黄韵仁女儿姿宁当嘉宾,周华健为了要便宜买下姿宁写的歌,笑言要跟黄韵仁攀亲。

周华健上一张专辑《少年》有一首黄韵仁制作的歌《飞飞飞飞飞》,姿宁表演了一段《飞飞飞飞飞》的鼓,爸爸黄韵仁吉他伴奏,周华健演唱。周华健见姿宁打鼓的架势,捉弄她说:“那么猛,不怕交不到男朋友?”

除了打鼓,姿宁也唱了一首自创英语歌“Dreams Can Come True”,歌词提到多位启发她的歌手,其中一句写到“I love uncle Wakin I like his Chinese songs”(我爱华健叔叔,我喜欢他的华语歌),周华健听了好开心,要姿宁“便宜一点”把歌卖给他。

可爱的姿宁回应:“要问爸爸。”周华健想出“妙计”:“我叫我儿子追你!”并迫不及待唤黄韵仁:“亲家啊!”逗得全场哈哈笑。

黄韵仁曾参与周华健多张专辑,姿宁也跟华健叔叔有很深的缘分。黄韵仁当年为周华健制作《江湖》专辑时,太太挺着孕肚在录音室陪伴,黄韵仁跟周华健说:“我女儿不是听你的歌长大,而是听你的歌出生。”

8500人合唱经典歌曲

演唱会取名“少年侠客”,以“侠客篇”开场,周华健在气势磅礴的鼓声中登场,带来多首充满侠义味道的歌曲,包括《侠客行》《男儿当自强》《沧海一声笑》《凡人歌》《刀剑如梦》等。

演唱会进入“少年篇”后,周华健感慨上一张专辑《少年》2019年12月发行,因冠病疫情无法宣传,许多人对专辑中的歌曲不熟悉,这次他特地带来几首,包括《少年》《我吃故我在》《飞飞飞飞飞》《在世界毁灭之前》《我把人生唱成一首给你的歌》,笑说:“我当新歌唱。”

除了“新”歌,当然少不了《风雨无阻》《爱相随》《其实不想走》《花心》《让我欢喜让我忧》《孤枕难眠》等经典歌曲,熟悉的旋律响起,现场8500人跟着哼唱,周华健感动得甜赞歌迷:“没想到隔了几年,你们唱歌进步了,如果我迟几年出道,就被你们干掉了。”

演唱会吸引8500人捧场。(Live Nation新加坡提供)

选在“520”开唱,“520”有“我爱你”的含义,周华健多次跟歌迷说“我爱你们”,也表达了对新加坡的思念。不,应该是,对新加坡美食的思念。他说:“没来新加坡这三年,错过太多,那些海南鸡饭、螃蟹、鱼头米粉,我今天唱完之后全部吃三份以上,跟我这个身材说再见!”

幽默的周华健说到疫情有点感性,他分享说:“过去三年让我学到很多,像是以为必然的,原来不一定会在,所以要珍惜现在。”并呼吁歌迷:“那些很久没见的朋友,给他们写封信或卡片,或传个短讯,那是一个关心,一个问候。”

姿宁感谢华健叔叔祝圆梦

黄姿宁打鼓打得起劲。(记者摄)

面对8500人,姿宁非常淡定,毫不怯场。她在演唱会结束后接受《联合早报》访问时说:“我本来有点紧张,但上台后发现其实看不清观众的脸。因为灯光没照到他们,我也就没那么紧张了。”姿宁后来在IG分享演出片段,贴文:“谢谢华健叔叔,你让我看到,梦想可以成真。”

黄韵仁告诉《联合早报》,周华健4月初来新时,他给周华健看女儿打《飞飞飞飞飞》鼓的视频,周华健很惊讶姿宁打得这么好。黄韵仁也把视频传给周华健的鼓手林俊宏,对方看后提议让姿宁在演唱会上表演。周华健觉得只打鼓不够,黄韵仁于是建议让姿宁唱“Dreams Can Come True”。

黄韵仁说:“我想让大家知道,一个10岁的孩子可以写歌,你也可以。这首歌也提到‘华健叔叔’,很有意义。”

黄韵仁透露:“这是女儿第一次上专业舞台,需要专业耳机,我的朋友先借给她。华健叫我给女儿订一副专业耳机,账单给他,当做送姿宁的礼物。我说不用,他给姿宁这个演出机会,已经是很大的礼物了。”