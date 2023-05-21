参演贺岁片《小贩之王》 朱咪咪不搞笑演“贵妇”

推崇本地小贩文化，朱咪咪与张宝儿参与2024贺岁新片《小贩之王》演出！

百万导演孙立人执导、2024年贺岁片《小贩之王》邀得菲律宾华侨陈锦顺、Ah Boy廖永谊参演，孙立人当时就表示会有香港女星参演，本报接获最新消息，无线男星袁伟豪的星妻张宝儿将投入《小贩》剧组，演绎“小三”角色。

立人透露：“这个‘小三’表面上清纯可人，实则很有机心，她是破坏女主角的家庭，促使女主角离开香港，回到新加坡继承母亲小贩摊位的主因。”

张宝儿外型靓丽，2016年曾参加香港小姐竞选，赢得友谊小姐奖，入行后曾参演《使徒行者3》《铁探》《破毒强人》等，也是无线节目主持人，立人受访告诉《新明日报》：“寻找‘小三’角色希望用到新鲜脸孔，我们通过zoom见面，感觉挺好，在《小》片中张宝儿说的是广东话，实际上她的华语很标准，与其他香港艺人不一样。”

另一名女星则是笑星朱咪咪，立人透露，咪咪姐的角色将颠覆她一贯的搞笑形象，演绎一名精明的集团总裁太太，带有不怒而威气势，角色不算很重，每次站出来却予人压迫感。

“朱咪咪的戏大概只是拍四五天左右。她曾演过那么多喜剧，甚至参演过周星驰的卖座喜剧，酬劳当然不低。电影说的是小贩文化，朱咪咪住宏茂桥一带，常去宏茂桥小贩中心用餐，对本地小贩美食情有独钟，饮食口味很道地。”

片中的朱咪咪支持小贩创业，现实中的她也推崇小贩文化。

据悉，演员卡士仍有待陆续敲定，《小贩之王》制作费120万，预计9月中开拍，赶在明年春节贺岁档出击。