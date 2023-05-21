《阳光先生》女星朴宝美痛失一岁儿

（首尔讯）韩国女星朴宝美（Park Bo-mi）2014年以喜剧艺人身份出道，她曾参与多个人气综艺节目，后来转战戏剧圈，参演过《大力女子都奉顺》和《阳光先生》等戏剧。

她2020年嫁给足球运动员朴耀汉，两人在2022年喜得一子，怎料仅15个月大的儿子在5月16日因热痉挛心脏骤停，当下虽救回一命，却还是不幸在20日传出离世。

朴宝美16日突然在社媒IG贴出文章，请求各界为她的儿子祈祷，盼望奇迹发生，“宛如天使般的儿子突然因为热痉挛心脏骤停，做了40分钟的心肺复甦后，心脏奇迹似地又跳了，现在他睡着了，我需要大家祈祷的力量，请为他祈祷。”

朴宝美在文内写道，她相信儿子一定会醒过来，并感谢各界的关心，但她暂时无法一一回复信息。她的IG停留在16日，经纪公司21日证实朴宝美的儿子已在20日离开人世。

经纪公司低调透露“朴宝美文在20日痛失儿子”，而稍早朴耀汉的友人，足球选手罗相浩代替夫妻俩发声，“朴宝美和朴耀汉夫妻俩的儿子去天堂了”，夫妻俩现守在灵堂，小孩预计在22日上午出殡。

朴宝美与老公两个月前才为儿子庆生，她也经常在IG晒出与小孩的日常生活照，夫妻俩对儿子宠爱有加，如今传出噩耗，令人十分不舍。