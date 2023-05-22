海内外星二代成学霸 慈母、虎妈、基因有功

本地艺人吴振天于4月30日在社媒透露女儿Sage（19岁）将到斯坦福大学深造，他随后接受本地媒体访问中，开心地透露女儿获得斯坦福和普林斯顿两所著名大学录取，以她为荣。

陈秀环长女用首份薪水封红包给母亲，感恩母亲的养育之恩和牺牲。（取自IG）

除了吴振天的女儿，本地和海外不少艺人的子女也都成绩斐然，考上国内外的著名大学。明星父母是星二代取得佳绩的大功臣，除了投资大量资源栽培子女，还遗传了优良的基因给他们。星二代中，有些在学业成绩上是名符其实的学霸，另一些则明显拥有艺文方面的天赋。

本地女星陈秀环的两名女儿分别在新加坡国立大学修读医科及到澳大利亚念牙科。长女蔡咏晴（25岁）毕业后到陈笃生医院行医。她第一次领薪水时，还包了红包给妈妈，并写字条将自己的成就归功于母亲，感恩陈秀环为了家庭放弃演艺事业，令陈秀环感动得热泪盈眶。

黄碧仁的儿子成绩优秀，获颁公共服务委员会奖学金。（互联网）

最近在“红星大奖2023”蝉联视后的黄碧仁，不仅在多部剧里扮演好妈妈，现实生活中也育有一名出色的儿子。儿子郭正君（23岁）准备考A水准会考时，黄碧仁为了照顾他的饮食起居，推掉了不少工作邀约。她说自己不要求儿子将来大富大贵，只希望他有责任感。郭正君目前在新加坡国立大学攻读科学及食物科学双主修，且是公共服务委员会奖学金得主，计划毕业后加入警队。

李连杰爆料妻子是虎妈

李连杰（左）去年在欧洲寺庙静修，女儿Jada陪伴同行。（互联网）

中国巨星李连杰与第二任太太利智也很努力栽培两名女儿Jane及Jada，夫妻曾为了让女儿接受中西交融的教育方式移居新加坡，现年23岁大女儿Jane就读哈佛大学，Jada去年也战胜忧郁症，顺利进入隶属哥伦比亚大学的巴纳德学院。李连杰曾在访问中形容利智是虎妈，很重视女儿的早期教育，大女儿9个月大就聘请老师，后来竟说“教晚了”；Jada未满6个月大就请老师，因为6个月大的孩子已可吸收色彩及声音。两女儿的学业哪方面有需要，利智就会安排专责补习老师教导。

两姐妹遗传利智的优良基因，长大后身材丰满，颜值抢镜，经常在社媒秀生活动态，Jada近期就贴出搭私人飞机兜风，陪李连杰到欧洲寺庙静修的照片，似乎已走出抑郁阴霾。

中国名导张艺谋（左）娶了小31岁的陈婷后，生下两儿一女。（互联网）

中国名导张艺谋的子女也都出身名校，前妻生的女儿张末，毕业于哥伦比亚大学建筑系，过后又到纽约大学电影学院读编导专业。现任妻子陈婷在去年4月发文：二儿子张壹丁收到美国7所大学录取通知书，包括耶鲁大学，获两个优秀奖学金。中国网民5月13日在社交平台上晒出一组张艺谋和陈婷现身美国南加州大学，参加大儿子张壹男毕业典礼的照片。据了解，南加州大学在电影制作专业方面很强，张艺谋的大儿子对电影拍摄很感兴趣，获得不少奖项，应该会跟张末一样，继承爸爸的衣钵。

独生子毕业于牛津大学，谭咏麟在社交媒体罕晒儿子背影。（互联网）

星二代音乐天赋优异

香港艺人谭咏麟也称赞现任妻子朱永婷教儿有方，独生子谭晓风（28岁）在2017年获得牛津大学工程科学硕士学位。谭晓风在学业、音乐和体育方面皆表现优异，甚至还有唱片公司邀请他签约当歌手。不过，严父谭咏麟希望他专注学习，不要涉足娱乐圈。

甄子丹去年在社媒发贴文恭贺长女甄济如（19岁）成功考进15岁以来的梦想大学——伯克利音乐学院。女星李翊君的独生女王敏淳（22岁）也才学兼备，2018年参加考试，成功跳级考上伯克利音乐学院，与艺人兼政治人欧阳龙的次女欧阳娜娜（23岁）成为同学。看得出这些星二代的音乐天赋都十分优异，才能顺利考入知名的音乐学院，表现青出于蓝，让明星父母引以为傲。