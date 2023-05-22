“邓丽君我只在乎你2023”演唱会 10对门票送早报订户

（本地讯）有“小邓丽君”美称的桐瑶6月将到新加坡开唱，主办单位Biz Trends Media准备了10对Cat 2桐瑶“邓丽君我只在乎你2023”演唱会门票（每对价值$216）送给早报VIP（订户）。

凭着甜美歌声获得“小邓丽君”之称的桐瑶将会在6月11日重回本地舞台开唱，为歌迷们献上邓丽君的首首好歌。不仅如此，这次的演唱会也特别邀请了陈敬富和新加坡邓丽君歌曲传唱人周筱宛担任嘉宾。他们三人将一同呈献一连串的经典金曲。

首次听邓丽君的歌便百般陶醉的桐瑶每晚都听邓丽君的歌入梦，甚至还为了听她的歌而买了一台录音机和一套邓丽君的歌曲集。2002年，桐瑶参与音乐剧《小城故事》选角活动，除了演绎《小城故事》，她也在评委要求下唱了《独上西楼》，结果一鸣惊人，令评委中的邓丽君胞弟邓长禧对她赞不绝口。桐瑶最终夺得了第一名，可说是对她唱功的肯定。

早报VIP只须上bit.ly/ZBTongYaoGiveaway回答一道简单的问题，就有机会获得一对门票。送票活动将于6月1日（星期四）晚上11时59分截止。10位幸运VIP最迟将于6月3日（星期六）收到电邮通知。

桐瑶“邓丽君我只在乎你2023“演唱会

日期／时间：6月11日（星期日）晚上8时

地点：滨海艺术中心剧院

票价：$128、$108、$88、$68、$48

购票网址：www.sistic.com.sg