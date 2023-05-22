《花月杀手》康城首映 陈哲艺与李奥纳多比帅

（康城讯）第76届康城影展进入第五天，名导Martin Scorsese（马丁史柯西斯）的巨作《花月杀手》（Killers of the Flower Moon）20日举行世界首映，两位奥斯卡影帝——Leonardo DiCaprio（里奥纳度狄卡比奥）、Robert De Niro（罗拔迪尼路）在红毯掀高潮。

48岁的狄卡比奥穿着笔挺西装，消瘦不少，状态极佳；不久前宣布在79岁高龄得女的迪尼路则带着产后的华裔女友Tiffany Chen同赴康城。

《花月杀手》改编自根据真实事件写成的小说，描述20世纪初，美国原住民奥塞奇族的居住地因有丰富石油资源，吸引白人入侵，操控和窃取奥塞奇族的财富。奥塞奇案被喻为美国史上最残忍的大规模谋杀案，片长3小时26分，康城映后全场给予9分钟起立欢呼的热烈回响，在美国著名烂番茄影评网站目前拿96%高分。该片婉拒选入康城竞赛片的提议，改以观摩片参展，预计10月20日在戏院上映，之后在Apple TV+上线。

陈哲艺率领《燃冬》主演亮相《花》首映红毯。（路透社）

另外，本地导演陈哲艺率领《燃冬》（The Breaking Ice）主演周冬雨、刘昊然亮相《花》首映红毯。片长97分钟的《燃冬》入围“一种注视”单元，在法国当地时间5月21日早上11时首映。据悉宋仲基主演的韩国黑帮片《祸乱》（Hopeless）、朱一龙主演的中国电影《河边的错误》也入围同个单元。