港剧聚焦舞小姐辛酸 狗血剧情口味重

一舞倾城翡翠台（星和Ch838，新电信Ch511）星期一至五晚上9.30

也可在Starhub Hub戏剧首选（Ch860）、Go Select及TVBAnywhere+应用观看



56岁港星陈法蓉继2017年无线剧《赌城群英会》之后再次重返无线拍剧，2022年接拍无线重头剧《一舞倾城》，22集的《一舞倾城》从开拍到播出引起不少关注，先有港版《华灯初上》之说，后有挑战电视尺度，场面重口味的议论纷纷。

《一舞倾城》由王晶担任制作人，曾执导电影《降魔传》《密战》等香港导演钟少雄监制，陈法蓉、姚子羚、唐文龙、杨明及蔡洁领衔主演，陈星妤（前名陈圣瑜）、文凯玲、邝洁楹、庄锶敏、傅嘉莉、庄思明、赵硕之、关楚耀和高钧贤联合演出，故事设定为八九十年代的香港，围绕着虚构的“万国城夜总会”，讲述多名舞小姐的辛酸故事，论尽舞厅众生相。