港剧聚焦舞小姐辛酸 狗血剧情口味重 订户 王英敏发布 / 发布 / 2023年5月22日 5:00 AM 56岁的陈法蓉（中）保养得宜，在《一舞倾城》饰演圆滑的妈妈桑，旗下舞小姐包括蔡洁（左）和文凯玲（右）。（TVB提供） 庄锶敏（左）饰演毒舌的妈妈桑，傅嘉莉（中）和庄思明（右）饰演她旗下的舞小姐。（TVB提供）字体大小:小中大一舞倾城翡翠台（星和Ch838，新电信Ch511）星期一至五晚上9.30也可在Starhub Hub戏剧首选（Ch860）、Go Select及TVBAnywhere+应用观看56岁港星陈法蓉继2017年无线剧《赌城群英会》之后再次重返无线拍剧，2022年接拍无线重头剧《一舞倾城》，22集的《一舞倾城》从开拍到播出引起不少关注，先有港版《华灯初上》之说，后有挑战电视尺度，场面重口味的议论纷纷。《一舞倾城》由王晶担任制作人，曾执导电影《降魔传》《密战》等香港导演钟少雄监制，陈法蓉、姚子羚、唐文龙、杨明及蔡洁领衔主演，陈星妤（前名陈圣瑜）、文凯玲、邝洁楹、庄锶敏、傅嘉莉、庄思明、赵硕之、关楚耀和高钧贤联合演出，故事设定为八九十年代的香港，围绕着虚构的“万国城夜总会”，讲述多名舞小姐的辛酸故事，论尽舞厅众生相。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 影视 无线TVB 娱乐是非题：在度蜜月的林慧玲怎么会跟这么多韩国艺人合照? 传蔡依林7月中国开唱 一举动遭酸“没见过世面”