众艺人夜市开档拼厨艺

本地艺人夜市开档“卖”美食，徐鸣杰搭档老婆，曾晓晴将和六月强强联手、阳光可乐靠陈政序烹调添卖点！

一众艺人包括萧歆霓、胡煜诗、赖怡伶、黄嫊方等将参与新传媒推出的新综艺节目《开档咯！夜市星手》，每一集节目会有两组艺人接受挑战，到本地不同邻里的夜市开档，售卖夜市美食!

搭档陈凤玲 徐鸣杰怕成猪队友

与陈凤玲搭档，徐鸣杰表示夫妻俩将会是神组合。 （取自网络）

徐鸣杰将和老婆陈凤玲搭档，他在接受《新明日报》访问时表示夫妻俩将会是神组合，“因为我们的优缺点都是互补的，但也不排除我可能会是猪队友！”

“平时我们俩都有下厨，但我煮的比较单一一点，老婆比较有创意，会用现有食材变出一道全新菜色。”

徐鸣杰表示：“她知道我的口味，但是会为了健康做一些调整，她的日式咖喱真的很不错，还有秋刀鱼也很棒！”

至于他本身的拿手菜则是煎牛排、三文鱼和清蒸鳕鱼。

曾晓晴 六月 胡煜诗 萧歆霓 挑战脑力体力

4567成员将分成两队比赛，曾晓晴将和六月搭档，当被问道是否有信心战胜萧歆霓和胡煜诗时，她表示：“我跟六月知道这个组合的时候其实有在偷笑，因为觉得我们两个‘不会吵架’。我也是团里比较会煮的，再加上六月的推销技巧和宣传策略，这个组合是强强联手！”

晓晴也表示有煮过东西给她们吃，也吃过六月煮的菜。至于比较不会烹饪的成员，晓晴认为是歆霓。

晓晴本身最喜欢吃粤菜，最不喜欢的是臭豆，“澳门没有这样的食材，来到新加坡吃到时很不习惯那个味道。”

她的拿手菜则是白斩鸡和咕噜肉。

至于这个节目的挑战，晓晴认为这个节目的形式很新颖，除了煮的方面，还要有策划、销售和应变能力，“我们准备的时间太赶，加上太多东西要兼顾，所以很挑战脑力跟体力。这也是真人秀，所以很多东西都没办法预测。”

阳光可乐曾坦言自己不善于烹饪。（取自网络）

不怕拖累搭档阳光可乐当小助理

早前接受访问时，阳光可乐曾坦言自己不善于烹饪，当被问道是否会担心拖累搭档陈政序时，她表示不会，“陈政序很会烹饪，我可以当他的小助理，而且我也觉得自己的厨艺没有太差。”

她也表示自己目前在录制一个烹饪节目，“在这档节目学了很多，所以我觉得自己蛮会煮的，基本功也有，所以我对自己其实很有信心。”