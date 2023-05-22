EXO-SC来新举办粉丝见面会

被问到如果美国队长与钢铁侠打起了架，EXO世勋和灿烈会力挺哪一位超级英雄？两人答案一致：钢铁侠！答案似乎展现两人“心有灵犀”，但其实答案原来不是因为“默契”。

韩国男团EXO小分队EXO-SC的两位成员朴灿烈（Chanyeol）和吴世勋（Sehun）5月17日为举行“BACK TO BACK FANCON TOUR”，时隔四年回到狮城舞台。

粉丝见面会之前，EXO-SC也举办了记者会。当中也有数十位粉丝们幸运被抽中，获得参与机会。记者会上，灿烈及世勋毫不掩饰地展现“正牌吃货”的一面；灿烈对本地美食辣椒螃蟹的忠诚，以及怎么样烹饪出最好吃的拉面！（点击视频观看记者会的精彩片段）

在被问到如果美国队长与钢铁侠打起了架，两位成员如何选边站时，两人答案一致，但原因却不同。世勋幽默解释，“因为钢铁侠比较多人提，比较有名所以我选他”。灿烈则说其实自己想选美国队长，因为美国队长是漫威宇宙（Marvel Universe）的根本。但直觉告诉他，世勋会选择钢铁侠，所以决定跟着世勋的选择走。可见灿烈对团队的老幺世勋有多么地了解及疼爱。虽然后来其他的答案都不一致，但两位成员的答案戳中了现场粉丝们的笑点，台下观众都笑得不亦乐乎！

为粉丝们表演的EXO-SC成员世勋和灿烈。（iMeSG提供）

EXO-SC也现场为粉丝们带来“What a life” “Boderline”和“1 Billion Views”等歌曲。表演当中，灿烈还通过游戏环节，为当天过生日的粉丝们边弹吉他边唱着歌，送上满满的祝福。

世勋则随机跳EXO多首人气歌曲如“Love Shot”和“咆哮”，过后两人也一起跳了“The Eve”。性感的舞蹈、耳熟能详的歌曲让全场粉丝们狂欢！

EXO-SC与粉丝们的合照。（iMeSG提供）

宠粉的两位偶像也为两位在抽奖中获选的幸运粉丝们当场设计杯子，让他们留下一辈子难忘的回忆。

尖叫声不断，两位在下台之前粉丝们就已经开始喊“安可”。两位EXO成员们也依从粉丝们的要求，再次返回舞台为爱丽们表演。

虽然这次的粉丝见面会只有两位EXO成员在场，但两人展现浑身解数把现场气氛搞得那么嗨，足以证明出道12年来的硬实力！