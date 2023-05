杨紫琼康城桌上跳舞 亲证《天马行空》不拍续集

(综合讯)第76届康城影展回复以往的星光熠熠,奥斯卡金像影后杨紫琼5月21日现身入围“主竞赛单元”的英国电影“Firebrand”首映礼,现场众星云集,包括主演Jude Law(祖迪罗)和瑞典女星Alicia Vikander(艾莉西亚维肯特)等。

杨紫琼以翡翠绿礼服踏上红毯,一人独享红毯的她女王气势锐不可挡。她隔天与伴侣Jean Todt(托德)一同出席年度“Kering Women in Motion颁奖礼”,并获得奖项表扬,同场的还有中国女星刘诗诗、Salma Hayek(莎玛海克)、韩国电影《浪漫速成班》卢允瑞等,杨紫琼心情high爆,更与“惊奇队长”Brie Larson(布丽拉尔森)在桌上跳舞。

杨紫琼也现身女性电影人座谈会,谈及有份主演的《卧虎藏龙》,20年多前虽然有超过2亿美元(约2亿6912万新元)票房,又获得奥斯卡10项提名,但亚裔演员还是未被认可,“《卧虎藏龙》放映时,很多人说‘美国人不会看有字幕的电影’,但事实证明美国人是会看的。”她也提到《疯狂富豪》(Crazy Rich Asians)2018年叫好叫座,才吸引到好莱坞高层对亚裔演员所主演电影的关注,但若该片不赚钱,“今天我也不可能坐在这里。”

她称《天马行空》(Everything Everywhere All At Once)证明了不同的叙事手法,还是会得到观众欣赏,而且观众对崭新的意念有兴趣,但透露《天》不会拍摄续集。

杨紫琼也说在奥斯卡封后之后,希望能开启一条获得更好待遇和角色的道路,也想给别人机会。她觉得如今最大的进步是所接到剧本不再是列明角色是华人或是像亚裔,“我们是演员,理应去演绎所得到的角色,并尽力做到最好。对我来说,现在是向前走了最大的一步。”