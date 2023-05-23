家人之间

8频道 晚上9.00

可香过世，志通想完成可香的遗愿，但三金刚各有烦心事，忽略了他。志通办完可香葬礼后离家失踪，三兄妹在寻找志通的过程中想起年少时的回忆，终于化解彼此的心结。允恩在网上发出寻人启示，终于在志通当年跟可香告白的桥上找到志通。志通和三金刚完成可香的遗愿，拍摄一组婚纱照和全家福。

沙赞！众神之怒 Shazam! Fury of the Gods

HBO Go 23日上线

DC超级英雄电影《沙赞》（Shazam!）原班人马回归此系列，包括导演David F. Sandberg（大卫桑德柏格），影后Helen Mirren（海伦米勒）、Rachel Zegler（瑞秋曾格勒）及刘玉玲则加盟演终极反派。

故事讲述身为沙赞的比利贝特森和他寄养家庭的兄弟姐妹，在被赋予众神的力量之后，仍在学习如何兼顾青少年的日常与超级英雄的生活。这时三位古代女神带着复仇之心来到地球，试图找回她们在很久以前被偷走的魔法。沙赞及家人为保护世人，不得不挺身而战。

首季《帐篷外面是欧洲》班底陈善圭（左起）、朴志焕、柳海真和尹钧相这回到挪威扎起冬令营。（tvN提供）

帐篷外面是欧洲：挪威篇（首播） Europe Outside Your Tent: Norway

tvN（星和Ch824，新电信Ch518）每逢星期二晚上10.30

首季《帐篷外面是欧洲》班底柳海真、陈善圭、朴志焕和尹钧相在本季回归。他们这次为了实现愿望清单上一睹北极光的梦想，在寒冷的国家挪威扎起冬令营，看看生活在帐篷下的四人如何克服严寒等种种挑战，感受大自然的壮丽。

傻傻爱你，傻傻爱我 A Fool in Love, Love Like a Fool

卫视电影台（星和Ch866）晚上9.30

主演：蓝正龙、郭书瑶、恬妞、蔡佳宏。唐氏症患者小维最爱看作家可夫所写的绘本《森林王子与美人鱼》。某天，小维意外偏离平日上班道路走向海边，看见从海里游上岸的援交女孩小蓝，惊呆的他立刻视小蓝如同美人鱼的化身，对小蓝产生了特殊的情愫。