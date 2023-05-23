主演泰剧《皇家医生》 人气小生Mario叹：背剧本苦没手机也苦

泰国人气小生Mario Maurer在泰国医疗史剧《皇家医生》（Royal Doctor）饰演1840年的一名医学生，他不敢想象那个年代没有手机和汽车的日子；盼自己有治愈癌症的超能力。

目前独家在Viu播出的《皇家医生》由泰国第3电视台制作，Mario Maurer二度搭档Kimberley Anne Woltemas出演，首集在当地创收视佳绩。故事讲述现代医学生Bua（Kimberley饰）穿越182年，回到堪称“泰国传统医学黄金时代”的1840年，并与当代医学生Thong-ohnn（Mario饰）亦敌亦友，齐心救人。

Mario通过电邮告诉zaobao.sg，虽然能想象1840年的好天气和美食“很诱人”，但是少了两样东西，日子可能很难过。

他说：“当今生活仰赖手机，没有手机我不行，而且180多年前只有马车没有汽车，所以如果没有这两样东西，我的日子会很难过。不过，我会喜欢那个时代的好天气，应该没有现在那么多污染，也没有PM 2.5（指烟霾出现时的主要污染物）之类的。还有美食，拉玛三世时代的料理料多工细，从我们的电视剧中你也可以看到。”

Mario在《皇家医生》中饰演生活在1840年的医学生。（Viu提供）

Mario在剧中济世救人，现实中，他形容妈妈在他生命里是“一药治百病”的存在。 他说每当感到疲惫时，只要跟妈妈聊一聊就会觉得生龙活虎，“她是创造我、照顾我和治愈我的良药”。如果有治疗超能力，他希望能医治癌症：“癌症越来越普遍，不容易治愈。如果我有超能力，我希望能让癌症‘一点即逝’。”

Mario为背剧本“自我隔离”

因为各种药草、制药和医疗等不容出错的内容，Mario背剧本时叫苦连天。反之，搭档Kimberley能“做自己”，轻松演出。

Kimberley说：“我在剧中从现代穿越回到古代，角色不需要特别练习古人说话的语气和遣词用字。我就跟平常一样说话，对白甚至夹杂英语。”

Kimberley在《皇家医生》中饰演从现代穿越182年回到泰国古代的医学生。（Viu提供）

Mario没那么幸运，因为饰演182年前的医学生，他必须对药草和古代的制药与疗法了如指掌。他说，拍摄时有医师在场提点，助他更有说服力地诠释角色。

至于背剧本的难度，他说：“在那个年代，一种药草的叶子和根部能有不同用处，要用哪个部分制什么药，这些不容有错，何况可能有内行人观看，所以我的表演不能有任何差错。我花很多时间做准备，通常拍摄两天前就集中火力背剧本，尤其一些术语必须一直重复才记得起来。部分对白以峇厘语撰写，非常难记。因为必须熟背剧本，很多时候我在片场都无法跟其他演员交流。”

《皇家医生》是Mario和Kimberley二度合作的电视剧。（Viu提供）

准新娘寓工作于娱乐

继2019年的人气电视剧《查龙药师》（Thong Ek: The Herbal Master ）后二度携手Mario拍戏，Kimberley认为两人默契依旧，戏杀青时她不舍落泪。

Kimberley说：“这次的剧组几乎是《查龙药师》的原班人马，大家曾经共事，所以意气相投。片场气氛非常高昂，我们都寓工作于娱乐。戏杀青时我很不舍得，希望能一直拍下去。”

Kimberley于2022年在瑞士答应圈内男友Mark Prin求婚，两人将在今年9月14日举行婚礼。Kimberley日前在社媒公开喜帖，并发文分享待嫁心情：“还有四个月，我好兴奋！”

《皇家医生》已于Viu独家上线，与泰国隔两小时播出，每逢星期二和三更新。