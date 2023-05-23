撑韩遭殃 Angelababy新剧被撤 传郑容和陆综喊卡

（综合讯）BLACKPINK日前到澳门开唱，铁粉Angelababy（杨颖）朝圣，不料却被骂上微博热搜，大批网民骂她“舔韩”，“崇洋媚外”，“不爱国”。

据悉，Angelababy到澳门除了看演唱会外，还搭档球星David Beckham（大卫贝克汉姆）拍广告。

David Beckham在微博贴出与Angelababy在澳门的合照。（David Beckham微博）

Angelababy在今年1月也特地到香港观看BLACKPINK的演唱会，当时也有网民扯出“限韩令”表示不满她看韩国艺人的演唱会而掀起一波骂浪。这一次再捧场偶像演唱会，又再挨骂。

网民再提“限韩令”斥：“内娱这帮人还带头，限韩令不好使了吗？尤其是那个Baby，跟这个团一起上热搜好几次了。”

Angelababy（右图）在澳门看BLACKPINK（左图）演唱会挨轰。（互联网）

由于“限韩令”限制韩国艺人在大陆的演唱会、节目拍摄等各种娱乐活动，数部中韩合作的戏剧因此遭雪藏。

与此同时，Angelababy与任嘉伦主演的《暮色心约》传出撤档消息。据报道，大陆多部电视剧也遭撤档，包括何润东、何泓姗及周励淇主演的《岁岁青莲》，白鹿与张凌赫主演的《宁安如梦》，以及肖战与李沁主演的《梦中的那片海》等。

上述剧集中，《梦中的那片海》原本定于前晚在央视播出，不料突然停播。宋茜与江疏影参与的真人秀节目《五十公里桃花坞》也被停播，全面重审。遭殃的剧集官宣称碍于技术问题影响播出，确切播出日期则将另行通知。

郑容和拍陆综爆罗生门

另一方面，传歌手郑容和（Jung Yong-hwa）受邀到北京录制选秀节目，不料疑似遭网民检举，只待了三天就回韩国。

郑容和在社媒贴出照片发文说自己飞往北京。（郑容和IG）

据报道，郑容和原本预计参与音乐选秀节目《奋斗！新生一班》。他5月17日在社媒打卡发文“北京好久不见”。他也被拍到现身校园拍摄，不过只在北京逗留三天就离开。网传，他因为“限韩令”被检举而中断拍摄，消息立即引起热议，粉丝心疼偶像受牵连，也有人痛骂节目先斩后奏。

对此，北京广电对外宣布：“经向爱奇艺了解，平台表示，网传郑容和在北京录制综艺节目相关信息并不属实。”

平台也说“该档节目后续也不会使用郑容和作为节目嘉宾，我们将继续加强节目嘉宾管理，把好人员关、内容关”。官宣说法让郑容和陷罗生门。