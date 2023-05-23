王昱清圆老母心愿同游韩国

仿如《花路阿朱妈》情节，慈母爱追韩剧，王昱清成全86岁妈妈心愿，带她飞韩国！

这是昱清在疫情之后，首次带妈妈出国旅游。

“这些年带妈妈走了大半个地球，瑞士、夏威夷、美国阿斯维加斯、中国都走过了，妈妈很爱看韩剧，尤其对剧中主角如数家珍，但一天她说，她好像没有到过韩国！”

就像洪慧芳领衔《花路阿朱妈》里的哈韩安娣一样，渴望结伴儿子飞韩国，但片中的“阿朱妈”事与愿违，只能独自踏上征途；昱清却趁拍剧有几天空档，成全慈母、带着她、女友与姐姐一同飞韩国。

“妈妈86岁了，年纪大了脚力退化，不能走远，到了首尔得推着轮椅走，为了方便出行，我包了车，6天负责载送，司机难得会说华语，能跟我母亲交谈，我母亲还开玩笑说对方长得很像‘林俊杰’。”

6天专车接送游车河，昱清得支付“林俊杰”千多元，但他觉得非常值得。

三女一男，看上去就像是“三娘教子”阵容，昱清闻言大笑，他赞叹母亲眼力好，总能将剧中实景与走过的旅游景点串联起来，四人也打卡网红咖啡厅、购物少不了，“不过韩国气温很低，晚上摄氏八九度、白天到景福宫时也只有十一二度，为了担心母亲着凉，把她全身包裹得就像‘粽子’一样，幸亏她身强体健，一切平安。”

昱清昵称为“公主”的女友，旅途中跟王妈妈相处得很好，“她懂得跟老人家开玩笑，几天相处下来，彼此更亲近了。”

记者打趣问，王妈妈可有催婚？昱清说：“没有，她从来不催婚。”