金宣虎演邪魅“贵公子”博翻身 新作本地6月放映

原以为会一蹶不振，沉寂近两年，韩国男星金宣虎靠黑帮片《贵公子》博翻生，新片6月底登陆狮城！

记者追看《贵公子》（“The Childe”，暂名）预告片，看似漫不经心的金宣虎嘴角却老挂着邪魅的笑容，“贵公子”说的就是他。

《贵》片是金宣虎沉寂近两年之作。其实，金宣虎颜值与演技兼备，2021年一部《海岸村恰恰恰》里的阳光暖男一角更令他人气扶摇直上，不料事业如日方中之时却被前女友指控逼堕胎，陷入桃色丑闻，重创形象，直至韩媒Dispatch出手才得以平反。

处于风口浪尖上，金宣虎选择淡出人们的视野，直到去年7月才以舞台剧“Touching The Void”回归。尽管金宣虎因舆论形象受到重挫，但《贵公子》导演朴勋政坚持用他，并放话：金宣虎就是最适合演出贵公子的人选！

《贵公子》剧情描述在菲律宾打地下拳赛的拳击手Marco，被身份不明的“贵公子”疯狂追击，展开一场逃亡。《贵》除了金宣虎，其他演员包括姜泰柱、金刚于、高雅罗，6月21日韩国放映，本地6月29日上档。

据悉，金宣虎在桥上吊钢丝拍戏玩命，会否能凭《贵公子》打出漂亮的翻生战，且看韩国观众上座率。

马东锡 、“阿信”新作也登场

另两部受瞩目的亚洲片都将在6月22日同一天放映，一部是马东锡主演的《犯罪都市3》，《犯罪3》讲述怪咖刑警马锡道（马东锡饰）与新队员一同调查杀人案件，发现命案与新兴毒品有关，展开扫荡犯罪作战。

记者从业者口中得悉，韩国电影自冠病来袭之后，观众上座率陷入低迷期，《犯罪2》吸引1200万观众入场，是去年最高观众入座率电影，《犯罪3》是否能一洗韩片颓气？

还有一部在6月22日放映的是日本大导演是枝裕和的新作《怪物》，是枝裕和去年才以《婴儿转运站》入围康城影展，今年又带了新片《怪物》，为影片配乐者是已故音乐家坂本龙一，主演则包含安藤樱、永山瑛太等日本实力派演员，值得一提的是，“阿信”田中裕子也参与演出。