娱乐吃瓜：郑恺鬼脸回应问题 婚姻状态惹议论

中国王牌竞技真人秀《奔跑吧11》播出，白鹿、范丞丞、沙溢、李晨、宋雨琦、杨颖、郑恺、周深这些常驻嘉宾的话题又再翻热。

郑恺接受zaobao.sg视频访问，接受创意大拷问。记者设计四种情境，问他在每种情境如果必须携带《奔11》的一男一女成员一起体验，他会选谁。只见他皱眉头、溜眼睛、抿嘴巴，甚至无意识地露出大鬼脸，表情多又可爱。最后一题，问他想和哪个女生互换身份一天，他的回答简直就是“我是爷们”的认证。

老熟人话题翻新

37岁的郑恺和《奔跑吧》早已融为一体，他在节目中跑如闪电、身手敏捷的“小猎豹”形象根深蒂固，远超于他的其他作品。观众都喜欢看他在综艺中略带喜感的表现。不过既然是《奔》的“老熟人”了，话题新鲜度肯定不及其他新面孔，但他近月来上的其他综艺上了多次热搜，也让大家对他的议论翻新了。

郑恺原是一个追求自由的人。17岁时父母离婚，在外界眼中，他从此过着不羁的生活。直到结婚生女，他的生活才发生了翻天覆地的变化。

首胎女儿来了，郑恺的离婚妈妈不能带孙子，妻子苗苗一个人忙不过来，只好把父母接到上海的家里帮忙。苗苗的妹妹苗艺博刚从学校毕业，没人照顾，于是也搬到姐姐和姐夫的家里。

郑恺（左）婚后，生活起了翻天覆地的变化。（互联网）

郑恺婚后家庭状态

本来妹妹在姐姐大平楼的家搭帐篷睡在客房里，一家人挤一挤倒还可以。不过苗苗三年生了一女一子后，郑恺就决定换别墅了。

本来家里人口少，可以随心所欲，现在每天回家面对一大家子，自由度下降了。郑恺对岳父母的称呼是“她爸爸她妈妈”，又半开玩笑地形容自己的生活“就像一捆乱了的毛线球一样，我被吞噬了。”

观众听了郑恺的毛线论，敏感地分析，郑恺为了孩子，选择了妥协，但通过节目让人感觉到他内心不快乐。有人理解说：就像明明是自己买的大别墅，却像入赘了妻家一样。

郑恺（左一）和苗苗生了孩子，请妻家二老帮忙带小孩。（取自微博）

毛线论1：郑恺婚后不快乐

当一些网民“发现”郑恺的不快乐，也有另一些人提出不同的见解。他们说婚后的郑恺口碑急速上升，因为感觉他从花花公子变身顾家好男人。有人因此下定论：郑恺的口碑逆转，因为他娶了一个“正确”的老婆。

一些观众看了真人秀，觉得苗苗太“恋爱脑”，无时无刻不在提郑恺，宁愿不合群，也要找机会跟老公相处。有时还故意在其他艺人面前秀恩爱，炫耀自己有老公陪，嘴里还念叨着郑恺就是上天派来拯救她的。哪怕郑恺不在现场，观众都觉得他没有离开过。

对苗苗秀恩爱，郑恺则“有求必应”，让观众感受到“夜店小王子”已经“浪子回头”，如今体验到家庭温暖，一回家就不想再出门，把苗苗当成了避风港。

有些人觉得郑恺（右）婚后人设逆转。（取自微博）

毛线论2：郑恺被吞没的爱

至于苗苗带着爸妈和妹妹一起住进郑恺家，有网民就忍不住护着郑恺，指苗苗算计心太重，带着一家人“啃”老公。但明明郑恺对于岳父岳母来帮忙带孩子，已经公开表达感激。

至于引起一些人觉得郑恺不快乐的毛线论，也存在着争议。郑恺用毛线球来形容苗苗对自己的改变：“红球代表苗苗，蓝球代表自己，一开始，蓝球比红球大，但不知不觉中，红球悄悄变大，已经将蓝球吞没了。”有网民正面解读：这就是爱！

明星夫妻关起门来，过的是自己的日子，外人看了几个小时的真人秀，就根据自己所见所感作出判断。郑恺到底快不快乐谁晓得，但是如果你看《奔跑吧11》，可以确定他带给观众很多快乐！

《奔跑吧11》节目由量力传媒独家发行，每周五晚上10时10分于e乐（新电信电视11/501频道）播出。CAST Chinese Plus订户也可透过手机应用收看。