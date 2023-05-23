“AI孙燕姿”成顶流歌手 本尊一句话暗示AI无法取代她

网民利用AI音色替换技术，模拟孙燕姿声线翻唱其他歌手的歌，让“AI孙燕姿”爆红。对此，孙燕姿发文自嘲：“我的粉丝们都已跳槽。”

“AI孙燕姿”引起热议，有网民评论“2003年大火的歌手：孙燕姿，2023年爆火的歌声：AI孙燕姿”，“孙燕姿的最大对手可能是十年前自己的嗓音”。另一方面，也有人认为AI孙燕姿歌声“没有灵魂”，“只是音色有点像孙燕姿”。

孙燕姿则在5月22日于自己的官网MAKE / MUSIC针对“AI孙燕姿”发表想法。她在这篇长文中说“很可能没有任何技术能预测我本人是什么感受，直到这篇文章出现在网络上”，一句话暗示AI取代不了她。

她开头说：“当我正在为自己凸出的肚子和孩子们的日常琐事烦心时，AI孙燕姿已正式‘出道’，于是我决定来写一些对它的感想。”

她幽默说自己不能跟AI比：“我的粉丝们都已跳槽，也同时接受我就是一名冷门歌手的事实，而我的AI角色也成为了目前所谓的顶流。毕竟该怎么跟一个每几分钟就能推出一张新专辑的‘人’比呢？”

孙燕姿自嘲当她在为孩子们的日常琐碎事烦心时，“AI孙燕姿”已“出道”。（孙燕姿微博）

她也以旁观者视角分析，认为AI是无法抵挡的趋势，它在各种领域影响人类。她说：“这项新技术将能够为每个人提供他们所需要的一切，无论是独立的、扭曲的还是疯狂的，都可能会有一种专门为你创作的独特内容。你并不特别，你已经是可预测的，而且不幸的是，你也是可塑的。”

孙燕姿认为，“讽刺的是，人类再怎么快也无法超越它（AI）”。不过，换个角度，AI也无法取代她。

她说：“我觉得自己像是一个在吃着爆米花、坐在电影院最好的位置上的观众。 （顺便说一句：这种情况下，很可能没有任何技术能预测我本人是什么感受，直到这篇文章出现在网络上）。”