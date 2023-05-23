双胞胎受伤也一起？李偲菘李伟菘接连扭伤脚

本地知名音乐人李伟菘星期二（5月23日）晚上在IG贴出一张“两人伤脚照”，写道：“双胞胎。猜猜看是谁伤了双脚，谁伤了右脚？你们说巧不巧，两人相隔一天扭伤脚。”

李伟菘（右）是走路时扭伤，李偲菘则是运动时受伤。（取自李伟菘IG）

《联合早报》记者传短信问候李伟菘，他回电给记者，透露伤了双脚的是自己，弟弟偲菘则伤了右脚。

李伟菘说，先是偲菘上周五（19日）运动时扭伤脚，没想到自己第二天也受伤。他说：“我当时一边走路一边在想歌曲，没看到前方有一个kerb（边石），结果扭伤右脚。我去看推拿，推拿师说我的左脚踝也有点肿，问我左脚是不是也受过伤，我才想起两年前曾扭伤，那时候不以为意，没有医治。推拿师就帮我包扎双脚。”

李伟菘笑说：“你想象我们兄弟俩在家的画面，他从楼上拐下来，我从楼下拐上去。”

李伟菘跟记者讲电话时正在复诊，他说这个周末（27和28日）要参与“华彩”艺术节的“爵士也华彩”节目演出，与翁倩玉同台演唱，还有一些舞步，希望快点把伤治好，到时候能好好表演。

他想起疫情期间跟偲菘一起参与“春到河畔”演出，当时自己也是扭伤脚，包着脚踝护垫上台边唱边跳。

李伟菘忍不住说：“我是不是注定吃幕后的饭？不应该上台演出？”接着又说：“但我不服气，我可以的，也请大家给我加油打气！”