关心“凸出小腹” 孙燕姿没空理AI孙燕姿

关心凸出小腹，孙燕姿没空理AI孙燕姿。

久没发片的孙燕姿最近因“AI孙燕姿”成热搜。继较早前回应台湾媒体后，孙燕姿星期一（5月22日）也在博客发布一篇名为《我的AI》的文章，首度回应自己对“分身”——“AI孙燕姿”的看法。44岁的她先自我调侃写道：“当我正在为自己凸出的肚子和孩子们的日常琐事烦心时，AI孙燕姿已正式‘出道’，于是我决定来写一些对它的感想。”她说自己的粉丝都已跳槽，也同时接受她就是一名冷门歌手的事实，“而我的AI角色也成为了目前所谓的顶流。究竟该怎么跟一个每几分钟就能推出一张新专辑的‘人’比呢？”

AI技术当道，大腕歌手孙燕姿、林俊杰与周杰伦等纷纷化身“AI歌手”。“AI孙燕姿”杀出重围，据统计，目前“AI孙燕姿”已拥有超过1000首翻唱作品，数量远远超出本尊出道23年的作品总和。“AI孙燕姿”翻唱的《下雨天》等作品，更是取得了突破百万的傲人播放量。

面对来势汹汹的“分身”，孙燕姿分享心情写道：“此时此刻，我觉得自己像是一个在吃着爆米花，坐在电影院最好的位置上的观众。（顺便说一句：这种情况下，很可能没有任何技术能预测我本人是什么感受，直到这篇文章出现在网络上）。这就像看那部改变了我们生活的电影《天马行空》，有别于电影的是，爱并不是拯救这一切的关键。

在这无边无际的汪洋大海中存在，凡事皆有可能，凡事皆无所谓，我认为思想纯净、做自己，已然足够。”

有媒体报道，网民看了回应：“看到‘凸起的肚子’我第一反应竟然是…….”“英文原文是overhanging stomach，不用担心，是吃得太好了”“我也以为要三胎了”“久违的长文。顺便说一下，听AI只是因为可以听到你的声音翻唱其他歌曲，会有点新鲜感，也仅限于此，绝不是可替代跟定制的。冷门歌手是网络哏，粉丝才没有这么觉得啦，不要有这种误会。”