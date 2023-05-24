中国明星群捧BLACKPINK引非议 网民：四个原因

韩国顶尖女团BLACKPINK正马不停蹄地在亚洲巡回演出， 5月20日到了澳门，风头极盛。演出晚上才开始，中午场外的门票兑换处及周边商品售卖处已经旅客爆棚。

晚上，现场直接变成“大型追星现场”“网红打卡地”。是的，那里不但可以追到BLACKPINK，还能追到很多明星。

有网民罗列出席BLACKPINK的华人艺人名单，包括杨颖、曾黎、欧阳娜娜、陈乔恩、程潇、虞书欣、雷佳音、林俊杰、袁咏仪、梁咏琪、容祖儿、李嘉欣、邱淑贞、五月天成员怪兽、梁静茹、小S、陶喆、侯佩岑、桂纶镁、王大陆、郑元畅、郭书瑶、沈玉琳、贾静雯、陈妍希、鬼鬼吴映洁、Y头、林熙蕾、彭佳慧、安心亚、卫斯理、张榕容、杨祐宁、杨金华、王思佳、修杰楷等等。还有一些是常在娱乐新闻出现的名字，如何猷君、王思聪、关颖、王伟忠等。

捧场BLACKPINK演唱会，近日在中国大陆网络成为争议事件，引起一些中国网民炮轰。其中，最受热议的是程潇，她最近腿骨折了，坐着轮椅去看BLACKPINK演唱会，被一些酸民嘲讽：“骨折也要去！”

为什么看演唱会这种个人行为，在大陆成为非议呢？

从一些网民的留言看来，可以归纳为以下四个原因：

1） 网民觉得，“大张旗鼓”带头追韩星也就算了，但看演唱会竟然也会上热搜，质疑是大陆艺人自己买的热搜，结果引人反感。

2）演唱会的票价本来就高，明星们都去了更是助长票价狂飙，结果黄牛坚持不降价，据说600新元的门票被炒到了8400新元，一涨14倍。

3）有网民觉得，亚洲粉丝这么崇拜BLACKPINK，可她们回馈的方式是敷衍和臭脸，不像在欧美表演时全程热情洋溢，热歌辣舞，精神十足。

4）近年来，中国大陆实施限韩令，一些普通人也加入“抵制韩流”，才给华人明星创造了很好的发展机会，可如今后者功成名就后，却转头又去追捧韩星，让一些网民看了生气。