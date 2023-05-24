时隔20年 陈澍城再接主持棒

时隔20年，资深男星陈澍城再接主持棒，主持《三吃客》新美食节目，他开起自己玩笑：希望不要“晚节不保”。

澍城当年主持过不少深入民心的节目像《金童玉女一线牵》《普威之夜》《赢万金游万里欢乐周末夜》《宜康之夜》等，稳健风趣的形象成了熟龄观众的青春记忆，不过，为了专心拍剧，澍城后期未在电视台接任何综艺节目。

“年纪大，担心一心不能二用，之前曾有主持工作，我都婉拒了。”澍城自谦年纪大了就应该“让位、让贤”。

想跟后辈学习

转眼多年，澍城再从主持出发，对观众而言是一大惊喜。

“如果以主持商家节目来算，应该有20年没主持了！”陈澍城星期二（5月23日）接受《新明日报》访问表示，他这一次是盛情难却，带着“冒险”的心情接下主持任务，与小阿哥郭坤耀、童星小安、小元一起主持美食节目《三吃客》，“我抱着向后辈学习的态度，希望不要‘晚节不保’”。

说到《三》的主持搭档，澍城直言现在的年轻人已少了以前的生涩感，“坤耀虽然在演戏与主持方面都算新人，但主持时表现得落落大方，童星当然就是童言童语啦，如今网络资讯太发达了，他们的知识吸收得很快，跟不同年龄层的主持一起，我还是会‘不耻下问’”。

没有脚本 考验机智

说到《三吃客》的概念，澍城透露，是从一个食材开始，去寻觅不同的烹煮方式，《三》共13集，他与坤耀、童星已经拍了5集，“配合童星上课时间，通常会在星期五、六及星期天拍摄”。

说到吃，澍城偏向中餐，钟爱海鲜、还有动物内脏，“像猪肝、猪腰等我都很喜欢吃”。

不担心吃出高胆固醇？他笑说他还是会注重饮食均衡，蔬菜水果不会缺少。

澍城赞叹制作团队很用心，都会网罗很有特色、也很特别的美食，“有些美食我都没吃过，主持这个节目很有口福，哈哈！”

放眼现在的美食节目太多，节目组都得推陈出新，《三》没有脚本，考验临场自由发挥，对澍城是“蛮大的考验”，他谦虚说会尽心尽力把节目做好。

已经那么多年没主持节目，会有“主持瘾”吗？“没有，完全没有主持的瘾。”不过，澍城当年主持《普威之夜》时，即使人在马国拍戏，也漏夜赶回新接棒，绝不失场，认真的程度可见一斑。

说到新剧，澍城将于6月开拍长寿剧《只此一家》，演一个神秘老人寻亲，之前接的长寿剧是《老友万岁》，算一算也近4年。