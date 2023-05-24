65岁梁家辉现老态 网民：像80岁

（综合讯）恋爱并不是年轻人的专利，中国电影《我爱你！》就是讲述两段黄昏恋，由梁家辉（65岁）、叶童（60岁）、倪大红（63岁）、惠英红（63岁）主演，4位男女主角加起来251岁，主角均是演技派，由于是老人家纯纯的爱情，他们以自然老态上阵。

近日拍摄花絮流出，网民最震惊是65岁的梁家辉，竟然老到大家都认不出本尊，满脸皱纹，看上去像80岁，而且整条手臂也是青筋暴现。

对此，网民纷纷留言“老成这样”，更指梁家辉现时的样子，比起他拍摄《新难兄难弟》的老人妆更加老态毕现，岁月催人。不过也有人替他的健康情况感到担心。

这部电影由导演韩延（前作有《滚蛋吧！肿瘤君》）执导，改编自韩国网络漫画家姜草同名作品，也曾在韩国拍成电影。

梁家辉满脸皱纹，手臂暴青筋。（取自网络）

故事以两对年长有情人的爱情故事为主，倪大红和惠英红因为拾荒不打不相识，还擦出了爱情火花，但因为过去经历加上年纪，迟迟不敢向前。至于梁家辉和叶童就饰演另一对一生互相扶持的恩爱夫妻，不过太太罹患失智症，丈夫要凭一己之力承担起沉重的照料责任。

电影标榜即使4位主角加起来251岁，但依然爱得甜蜜，他们互相扶持，一起爱到老，梁家辉曾说，《我爱你！》影片感人肺腑，情节催泪，观众需要带纸巾入场。

梁家辉和叶童1991年拍过港片《婚姻勿语》，片中两人饰演离婚夫妇，叶童更凭该片成为香港电影金像奖影后。32年之后再次结缘当夫妻，但这次甜得来又带点苦。