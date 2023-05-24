台星被影射“新加坡酒店卖淫”提告 法庭判决出炉

身材火辣，有“最美鱼贩”之称的台湾女艺人刘心语，2019年被周刊报道到新加坡酒店“打工”，她不满被影射卖淫，认为是跟她闹翻的经纪人、色情片导演圤（念pú）智雨向周刊爆料，怒告求偿2万新元并要求登报道歉。台湾高等法院维持一审见解，认为无法证明后者向周刊爆料，判他无须赔偿、道歉。

此案起因是《壹周刊》2019年3月刊登3篇报道，标题分别为“周薪20万（台币，约等于）最美鱼贩爆星国酒店打工”“最美鱼贩恋情曝光 经纪人遭打裂手骨”、“最美鱼贩以前长这样”，指刘心语在新加坡酒店坐台陪酒，每周坐台费进帐8700新元。

报道还比对刘心语的新旧照，指她“修修脸”有整型之嫌，并指她和绯闻男友恋情曝光之际，经纪人就遭人殴打。刘心语认为是和她闹翻的圤智雨爆料，因此提告。

“在新加坡酒店只是跳舞打工”

刘心语指称2018年与圤智雨签下经纪约，但对方不仅没有积极培训她，还不时骚扰她的家人，她因而在隔年3月提出解约，没想到不到两个礼拜，《壹周刊》刊登三篇负面报道，她认为是圤智雨因解约之事对她怀恨在心，才向媒体爆料影射她从事性交易，害她形象受损。

她还强调，在新加坡酒店只是跳舞打工，根本不是坐台陪酒，而且她也没有找人殴打圤智雨。

刘心语曾在社媒分享性感的一面。（取自instagram）

求偿案审理时，圤智雨喊冤说周刊报道前，他确实有接到记者来电求证刘心语的事，但他没看到相关证据，也不知道是真是假，所以当下只以经纪人身份告诉记者“不予回应”，绝对没有提供不实资讯。

周刊刊登新加坡花场照片

虽有证人出庭证称，圤智雨曾告诉她，刘心语的新闻都是他操作的，不过因证人无法确认圤智雨指的是哪则新闻，法官认为不能认定就是他向周刊爆料。加上周刊刊登刘心语2016年的旧照，以及在新加坡花场的照片，也无法证明只有圤智雨持有，综合以上原因，高院仍认定无法证明圤智雨就是爆料者，判决无须赔偿、道歉，可上诉。

另外，刘心语控告圤智雨及周刊记者诽谤案，检察官认为记者报道前有向相关知情人士查证，并非无中生有，即便事实并非如报道所言，也不能认定恶意诋毁刘心语名誉，日前已将记者和圤智雨不起诉。

刘心语因为曾回家帮父母卖鱼，被封“最美鱼贩”。她因为参加竞技真人秀《全明星运动会4》而获得不少人气。