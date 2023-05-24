娱乐吃瓜：不入豪门！孙燕姿Selina嫁给了爱情

娱乐圈不少女明星都嫁入豪门，但也有一些女星“反其道而行”，选择与普通上班族结婚。台湾8点档戏剧女神李燕日前宣布和商人陈茂荣结婚而引起热议，男方甚至自嘲是“癞蛤蟆吃到天鹅肉”。S.H.E的Ella和Selina、孙燕姿和郭羡妮都义无反顾嫁给了爱情，她们的另一半是如何打动芳心？

Ella爱老公的勇敢

Ella（陈嘉桦）的老公赖斯翔曾是品牌的销售经理，两人相恋之前已认识三四年，但一直到Ella去美国游学，因为向对方请教英文才变得熟络。

他们因为性格开朗爱瞎闹而十分投缘，但一直保持朋友关系，Ella曾透露：“直到有一天我们在Hebe家看一个朋友的蜜月影片，我们就天、雷、勾、动、地、火！我俩触电了，那时我们坐在一块儿，大腿不小心碰在一起，那一刻我们都有感觉！”

赖斯翔最让Ella感动的，就是他的勇敢，因为一开始交往他就知道这辈子注定会是“Ella背后的男人”，甚至经常被传他财力不如Ella，“被养”等传闻，不过他全部扛起，更让Ella相信他就是那个对的人。

两人于2012年结婚，至今幸福美满，还有一个可爱的儿子“劲宝”。

Ella透露直到现在老公在每个纪念日还会送上鲜花，非常浪漫。赖斯翔除了会帮忙打理家务，也是Ella工作上的伙伴，对Ella来说，跟赖斯翔在一起后，身心都达到了平衡安定的状态，没有谎言没有猜忌，并且感受到自己被深爱着。

Ella和赖斯翔育有一个儿子“劲宝”。（取自艺人IG）

Selina希望另一半爱她的灵魂

Selina（任家萱）在2022年3月公开认爱圈外男友小徐，一年后宣布怀孕，两人将在孩子诞生后结婚。

Selina自2016年和律师张承中离婚后，感情一直处于空窗期，直到去年被拍到与姓徐的圈外男友约会，新恋情才曝光。事后Selina在社交平台大方认爱，甜蜜表示：“我的春天也来了！”

小徐比Selina小7岁，长相憨厚，身材微胖，是个生意人。Selina曾在节目《小姐不熙娣》中谈及男友如何掳获她的芳心，原来喜欢吃香菜的她，某次因为天气关系一直都买不到，便向小徐求助，没想到对方为了她跑遍各大超市搜购，最后向面档老板娘求助才成功买到，令Selina大为感动，“这叫做香菜的重量，香菜很轻，可是在我的心里很有重量。”

Selina于2010年在上海拍摄剧集《我和春天有个约会》时发生严重烧伤事故，导致身体严重烧伤，一双美腿布满火吻疤痕。Selina有一次与男友说起烧伤后的植皮过程，男友知道她喜欢美人鱼，便将她腿上的疤痕形容为美人鱼的鳞片：“就像是美人鱼长出了双脚”，不经意的一句话令Selina不断落泪，深深被感动，更大赞男友“像天使的存在”。

Selina坦言，经历过烧伤和离婚，才发现自己想要的男人，是不嫌弃她，并且可以爱她的内心灵魂的人，而小徐正好符合这个条件。交往前Selina曾带着男方给闺蜜Ella和Hebe“鉴定”，甚至前夫阿中都见过小徐，大家对他评价都不错，觉得小徐个性懂事体贴，也很老实，脸上总是带着笑容。

Selina的老公小徐十分疼爱她。（互联网）

孙燕姿爱老公的毫不掩饰

本地天后孙燕姿和圈外人老公纳迪姆（Nadim）在2011年结婚，如今育有一对子女，一家四口幸福美满。

两人当年是在朋友的聚会上认识，纳迪姆对孙燕姿一见倾心，追求了将近9个月才成功。为了维持这段恋情，男方不惜在2007年将事业重心从香港转移到新加坡，以求朝夕相处。

纳迪姆虽是个普通上班族，也不是富二代，却符合孙燕姿对男友的要求，除了具备身高和长相外，还是个聪明的男人。更重要的是，纳迪姆非常疼爱孙燕姿，除了支持她的歌唱事业，也是老婆的头号粉丝。

纳迪姆让孙燕姿印象最深刻的，是有一次他们与朋友去香港，遇到记者跟拍，结果纳迪姆跳出来帮她挡记者还发生一些冲突。这一举动让她相当惊讶，却也欣赏他直接且毫不掩饰的个性。

当初许多人都好奇，纳迪姆外表和身世并不出众，孙燕姿为何选择他？她回答说：“我很瘦。只剩一根骨头，没胸没臀，还是个过气歌手。我和他是完美的一对！“

孙燕姿为老公纳迪姆生下一对子女。（取自艺人IG）

郭羡妮被老公的老实感动

郭羡妮曾是备受力捧的港姐，谁也没有想到这样一个女神级别的女生，最后不嫁豪门，而是选择了武术指导朱少杰。

朱少杰比郭羡妮小6岁，父母都是农民，他是家中的长子，但因为家里穷，从小就被父母送进少林寺学武，成年后到北京工作，在各大剧组跑龙套当替身。

他在当《宫锁玉心》的武术指导时，认识了心中的女神郭羡妮。当时郭羡妮正处于事业和感情的低谷，前面几段不靠谱的恋情让她伤痕累累，朱少杰虽不会说甜言蜜语，却是一个老实本分的人。他主动关心，并经常给郭羡妮打电话，这些行为算不上浪漫，却深深感动着郭羡妮，两人相处没多久就走入了婚姻。

结婚时知道老公经济状况不宽裕，贴心的郭羡妮还自掏腰包给公公婆婆在市里买下房子。她婚后生下一女，还帮助老公完成自己的梦想当上导演，拍摄了《守护丽人》等影视作品。如今两人结婚已12年了，朱少杰身价已经翻倍，一家人过得幸福美满。