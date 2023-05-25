《小美人鱼》抢攻学校假期档

小美人鱼 The Little Mermaid（PG）

娱乐性★★★／艺术性★☆

故事：川顿国王（Javier Bardem，哈维尔巴登饰）最年幼、最不受拘束的女儿美人鱼爱丽儿（Halle Bailey，哈莉贝瑞饰）对海洋以外的世界充满好奇。她拜访海面上的世界时，对潇洒善良的亚力克王子（Jonah Hauer-King，乔纳豪尔金饰）一见倾心。爱丽儿与邪恶的海女巫（Melissa McCarthy，梅丽莎麦卡西饰）达成交易——用美妙的歌声换取一双腿。这个决定将她的生命和父王的王位曝露于危险之中……

乔纳豪尔金（左）和哈莉贝瑞共谱《小美人鱼》中的人鱼恋。（迪士尼提供）

短评：《小美人鱼》由导过《艺伎回忆录》《加勒比海盗：魔盗狂潮》的Rob Marshall（罗马谢尔）执导。自选角阶段以来就具争议，白肤红发的美人鱼由美国黑人女星哈莉贝瑞扮演，见仁见智。观片后，倒觉得黑人美人鱼不是问题，大胆的选角增加故事的维度，哈莉贝瑞的表现也不错。问题在于，全片拍得太安全，对熟知美人鱼故事的观众来说，惊喜有限，还好有黑人美人鱼，不然真的缺乏亮点。本地学校假期将至，可想象很多看过童话故事的妈妈会带女儿看片，相信此片会有一定的热度。（英语对白，附中文字幕）

玉水站之鬼 The Ghost Station（NC16）

娱乐性★★☆／艺术性★

《玉水站之鬼》的金宝罗（左）与金宰铉到地铁站解谜。（嘉华提供）

故事：一对男女在地铁中卧轨自杀，调查后发现两人并不认识。记者娜英（金宝罗饰）想要挖独家新闻，听闻“玉水站之鬼”的故事之后，在好友宇元（金宰铉饰）的陪伴下，一起展开调查，然而诡异之事接踵而来。

短评：《玉水站之鬼》改编自2011年在网络漫画界掀起波澜的同名网络漫画，由郑勇基所导，惊悚氛围还可以，在片中出现的“井”，让人联想到《午夜凶铃》，因为井中必有冤屈。片中多次出现的诡异小孩，又让人仿佛看到了日本鬼片《咒怨》的鬼影子。总得来说，一些小细节缺乏新鲜感。（韩语对白，附中英字幕）

大力士：乔治·福尔曼 Big George Foreman（PG13）

期待指数★★★

《大力士：乔治·福尔曼》戴维斯（左）与琼斯在擂台上较量。（互联网）

故事：乔治·福尔曼（Khris Davis，克里斯·戴维斯饰）曾在擂台上与穆罕默德·阿里（Sullivan Jones，沙利文·琼斯饰）较量，他最终从重量级拳击手转为牧师，反思自己传奇的一生，并与信徒分享智慧。

福尔曼1949年出生于美国德克萨斯州的马歇尔，是七个孩子中的一个，他的童年充满了动荡、暴力和贫穷等问题。小学辍学后开始酗酒，并在休斯顿第五区的街头从事暴力犯罪。他后来通过拳击发泄愤怒，曾在奥运会上赢得金牌，被认为是世界上最好的重量级拳击手之一。（英语对白，不附字幕）