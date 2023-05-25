中西亲子互动 差异没那么悬殊

老爸靠边闪 About My Father（NC16）

娱乐性★★★★／艺术性☆

剧情：塞巴斯蒂安（Sebastian Maniscalco，塞巴斯蒂安·马尼斯科饰）在女友艾莉（Leslie Bibb，蕾丝莉毕柏饰）的建议下，邀请发型师老爸萨尔沃（Robert De Niro，罗拔迪尼路饰）和艾莉的家人共度周末。萨尔沃体内流着意大利移民的血液，面对美国土生土长的富有未来亲家，闹出一连串充满文化冲突的爆笑事件。

影评：《美国派》（American Pie）系列和《别告诉她》（The Farewell）制作团队打造的爆笑喜剧，女导演Laura Terruso（罗拉特鲁索）执导筒。主角塞巴斯蒂安也任本片编剧和监制，内容取材自他和他意大利移民老爸的互动，找了影帝罗拔迪尼路扮演他的父亲。

我相信罗拔迪尼路点头演出的剧本，多多少少有品质保证。父子题材的搞笑片《老爸靠边闪》没让我失望，喜剧节奏利落，看戏时很开心。塞巴斯蒂安和罗拔迪尼路曾在2019年的《爱尔兰人》（The Irishman）合作，这次扮演父子，相互抛球与接球，默契十足。

电影开镜前，影帝特地打给塞巴斯蒂安的父亲，请对方协助分析剧本和人物特质，也教他几句意大利语。那期间，罗拔迪尼路学习如何当发型师，以及如何像塞爸一样戴帽子和抽雪茄。

片中刻画的父子互动，让我想起自己跟父母的互动。这让我有点惊讶，因为一向来觉得中西亲子相处模式悬殊，没想到有相似点。

“家长价格”中西雷同

印象最深的，是塞巴斯蒂安在戏里提到的“家长价格”。罗拔迪尼路的移民角色教育儿子能省则省，可DIY就自己来，要把钱花在必要之处，比如在餐馆吃饭，直接点主食，不要像美国人点前菜和甜点，也不要沉溺于花钱的嗜好。

儿子工作赚钱后，会把钱花在嗜好上，如打网球，富家女友也给予富贵生活新视野。他统统瞒着老爸，在老爸面前假装不会打网球。有一次，老爸问他买某样东西花了多少钱，他下意识将价格剖半，报告“家长价格”，却还是被老爸嫌太贵。

这段情节让我会心一笑，因为我也报过“家长价格”，谎报得很夸张，结果同样被爹娘嫌“太贵”。这对西方父子互动，意外地让我有共鸣。

片中的富人家庭成员由金凯特罗（左起）、蕾丝莉毕柏和大卫·拉斯彻等诠释。（创艺电影提供）

“未来亲家”是美国白人富家，豪宅里养了几只孔雀，David Rasche（大卫·拉斯彻）饰演的爸爸是连锁酒店的大老板，Kim Cattrall（金凯特罗）饰演的妈妈是政治人物，他们的长子很浮夸，随心所欲用直升机代步，幼子崇尚心灵修行，举止古古怪怪。这家人和罗拔迪尼路的角色相映成趣，擦出火花。

《老爸靠边闪》不是大制作，故事脉络简单，但赢在幽默对白、爆笑挖苦和生活化细节。浅白易懂，可愉悦观赏。（英语对白，附中文字幕）