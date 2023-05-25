林益民日本探爱女遇地震　

林益民日本探亲遇地震。

本地资深艺人林益民4月底与太太萧美飞东京与住在千叶县的大女儿一家团聚，结果半梦半醒之间遇到地震，他接受《联合早报》电访时说：“当时还未熟睡，是轻微的地震。”

他说感觉到摇晃，但不会担心，“因为想担心时，地震已过了！”

女儿疫情前已移居日本，林益民与太太将近四年没见到女儿，4月30日飞抵日本与女儿一家团聚。因居住时间长，林益民说体验到日本人的生活。他说：“有特别的收获。女儿和女婿知道我们要来，特地安排了适合我们的行程。”

他说女婿开车载一家人到郊区鸭川市宅度假，“往沿海开，回程则走内陆。所住的酒店可以看到太平洋，回程又看到很有规划的农田。”

难忘东京湾海中间休息站

林益民说这趟旅程，让他了解到日本的休息站分两种，一种是让司机乘客上厕所的短暂休息站，一种是空间超大的休息站，可以坐下来吃饭聊天或购物等等。他特别难忘东京湾海中间的休息站，“得经过9.6公里的隧道，海中间的休息站设计得仿佛一艘大船，什么都有，戏院、娱乐场、餐馆等，那里是个景点，很特别。”

他在日本期间也吃到日本国产猪肉，“品质与口味都很好。”林益民说当地消费不高，平均每人用餐的费用大概10新元。他也赞赏当地人的环保意识，“垃圾会分类，也会把用过的瓶子等洗干净才放到环保箱里，所以一点恶臭都没有。”

由于久没见到女儿一家，林太太萧美也从本地带了干材料到日本，记者与林益民做电访时，林太太正在准备当晚的蚝面线给家人享用。

林益民（右）与太太萧美在女儿林爱心的房子里的花园休息聊天。（受访者提供）

林益民与太太几乎都没有离开千叶县，因为面积大概九个新加坡大的千叶县设施齐全，“好多人以为只有郊区才是绿油油的，其实不然，千叶县到处都很翠绿，空气很好，蔬果也都很新鲜。”林益民夫妻有时在女儿房子里的花园聊天，有时到树林散步。他说千叶县的环境宁静安详，在小吃店用餐的体验也是不慌不忙，感觉舒服，值得本地饮食业借鉴；即便是小食店，食物也处理得用心与美味。

两孙女都上日本学校

谈到是否也考虑移民日本，林益民笑笑说：“太冷的天气不行。”他打趣说“季节性移民”还行，不冷时，每年到日本住上几个月也很不错，“长住就不行，我会想念新加坡的美食。”

林益民（前排左二）与太太萧美（前排左三）与女儿爱心（前排左一）一家四口到鸭川宅度假。（受访者提供）

林爱心是林益民的大女儿，她在一家大公司的市场部工作，两个女儿还在求学。林益民说：“见到两个孙女，都长高了，之前一个念小学，一个念中学，现在分别念中学与高中了。”他说两个孙女没有念国际学校，“都上日本学校。年轻人日语学得快，日语朗朗上口，流行歌曲已可以哼哼唱唱。我们出去吃饭，她们都可以打电话去订位。”

林益民与太太6月4日将飞回本地。