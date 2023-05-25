跳舞表情被狂酸 杨丞琳泪吐委屈

（综合讯）台湾歌手杨丞琳本身是舞蹈科班出身，近年参加中国大陆综艺展现不同风格的舞技，最近却因为“表情狰狞”引发议论。向来坚强面对各界抨击的她罕见在节目中落泪，坦言每次都要花很大能量去消化情绪。

杨丞琳在《了不起舞社》最后一集，身穿白衬衫表演《和解》舞台，节目播出的花絮中，她坦言从排练到走位，一直都饱受各种批评，有“心有余而力不足”的感觉，等到其他团员离开后，身为主理人的她才坐在舞台边痛哭，让其他来宾看了跟着鼻酸。

虽然她曾反击恶意抨击：“Battle就该有应该有的状态和表情，当然还要看音乐和舞风和动作的适配度，虽然我不是职业舞者，但你们更是外行人。”但面对一连串的负面声浪，饱受委屈的她吐露心声：“我没有不会跳舞，而且我明年就要奔四，老娘还是要跳下去！”

眼见偶像饱受委屈，粉丝心疼不已。杨丞琳24日凌晨于IG上传幕后练舞花絮，“再不发节目都快结束了”，吐露《了》即将收官的讯息，引来粉丝直言节目结束了也好，“很支持你做热爱的事，但真的不想再看你被霸凌了，好心疼。”虽然夜已深，杨丞琳仍随即回应该粉丝，“节目结束与否跟别人对我的态度没有直接关系”，她认为人生有更多值得在意的事情，“开心一点”，并附上一颗爱心符号，再次乐观面对外界舆论，回应吸引百人按赞。